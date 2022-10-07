Убийство матери троих детей в Кызылорде: полицейских могут привлечь за халатность

Родные убитой в Кызылорде матери троих детей требуют ужесточить наказание для преступника, а также возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые могли предотвратить преступление, но не сделали этого, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Пост об этом опубликован на странице nemolchi.kz в социальной сети Instagram. Как написано в публикации, преступление произошло на улице Усербаева в центре Кызылорды, где находится кафе и полицейский пункт. Напротив него много магазинов и круглосуточных квартирных агентств, которые сдают квартиры по часам и посуточно, и поэтому, по мнению родных, это преступление многие могли видеть.



"На теле Ажар были многочисленные гематомы, порезы, сломаны ребра. Видимо, тело женщины тащили по асфальту, потому что есть характерные следы, а также грязь в волосах. Комната во времянке была просто залита кровью. Она была повсюду: на стенах, на одежде, на полу. Что с ней делали, даже страшно подумать. Мы требуем изменить статью 99, часть 1 на статью 99, часть 2, пункт 5, так как Ажар убита с особой жестокостью. Возбудить уголовное дело по статье 370, части 4 УК РК и 433, части 3 УК РК в отношении сотрудников полиции за бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия, и укрывательство преступления в группе лиц", - требуют они.



Кроме того, родные просят привлечь к ответственности и сотрудников кафе, которые не сообщили в полицию, не вызвали соответствующие службы, а также родственников преступника.



В пресс-службе прокуратуры Кызылординской области сообщили, что по факту смерти Шадиевой 3 сентября Управлением полиции Кызылорды начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 ("Убийство") УК РК.



"В ходе расследования установлено причастное к преступлению лицо, с санкции следственного суда в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе ведомства.



Кроме того, в отношении сотрудников полиции Департаментом антикоррупционной службы по Кызылординской области ведется досудебное расследование по части 1 статьи 371 УК РК ("Халатность").



"Принимая во внимание, что по указанным уголовным делам ведутся досудебные расследования, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные по ним не подлежат разглашению", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.



Напомним, жестокое убийство произошло 3 августа в Кызылорде. Полицейские задержали подозреваемого - 29-летнего супруга убитой.