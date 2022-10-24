Глава государства провел оперативное совещание и дал поручения

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, а также озвучил ряд поручений, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.



"Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей", - сообщает пресс-служба Президента.