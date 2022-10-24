Водитель такси спас двоих детей во время пожара в Экибастузе

В Экибастузе водитель такси спас двоих детей во время пожара в многоэтажном доме, передает Tengrinews.kz.



Видео с места событий запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как мужчина с ребенком на руках спускается по пожарной лестнице вниз.



"Смотрите детей спускают с четвертого этажа. Люди видно не могут выйти в подъезд", - комментирует за кадром женский голос.



По словам 37-летнего Азамата Смагулова, в тот день он со своими детьми проезжал мимо. Услышав крики жильцов из задымленной квартиры, мужчина не раздумывая бросился на помощь. Поднявшись по пожарной лестнице, он спустил на землю двух малолетних детей, которые вместе с родителями оказались заблокированными на балконе четвертого этажа.



"В соседнем доме живет моя мама. Увидев пожар я остановился, оставил сыновей в машине, а сам побежал к дому. На земле лежал мужчина, сказали, что жильцы, успели его поймать, когда он прыгал из горящей квартиры второго этажа. Тут подъехали пожарные. На балконе четвертого этажа находилась семья. Мужчина держал на руках малышей. Женщина кричала, спасите моих детей. В этот момент пожарные, выдвинули лестницу. Парни, стоявшие рядом со мной, помогали ее фиксировать, затем кто-то спросил, кто пойдет, ну я не стал ждать ответа и полез наверх. Из-за дыма в квартире, семья не могла выйти в подъезд. Сначала мужчина передал мне одного ребенка, я его спустил, потом второго. Следом спустилась мама детей. Видя, что моя помощь больше не нужна, я побежал к своим сыновьям, которые все это время ждали меня в машине", - рассказывает Азамат Смагулов.



По информации областной станции скорой помощи, во время пожара пострадали двое мужчин 53 и 34 лет и 32-летняя женщина. Всех троих с ожогами госпитализировали в городскую больницу Экибастуза.



Азамат Смагулов отец четверых детей. Говорит, что неравнодушие не дало проехать мимо чужой беды.



"Людям нужна была помощь. Больше всего боялся за малышей, они могли надышаться дымом. Я сам отец, поэтому не стал медлить. Спускался осторожно, чтобы не уронить детей", - говорит он.



По словам экибастузца, в его жизни это второй случай спасения детей. Семь лет назад он вместе с другом вытащил двоих малышей из горевшей многоэтажки.

