Токаев призвал устранить барьеры на пространстве СНГ

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Поприветствовав руководителей делегаций, Президент подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.



"Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", – сказал Глава государства.



Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.



"Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономики наших стран постепенно восстанавливаются", – отметил Президент.



Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.



Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.



"Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства - члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", – подчеркнул Президент.



Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.

