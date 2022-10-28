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Токаев призвал устранить барьеры на пространстве СНГ

Просмотров:342 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Токаев призвал устранить барьеры на пространстве СНГ
Фото:akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поприветствовав руководителей делегаций, Президент подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.

"Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", – сказал Глава государства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.

"Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономики наших стран постепенно восстанавливаются", – отметил Президент.

Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

"Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства - члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.


Источник: Tengrinews.kz
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