"Я не справился". Сеульский полицейский рассказал, как пытался спасти людей во время давки на Хэллоуин

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором младший инспектор полиции пытается спасти попавших в давку людей.



Младший инспектор полиции Ким Бэк Гём рассказал в интервью BBC о событиях злополучного дня, когда во время празднования Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон в результате давки погибли более 150 человек.



Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как Ким Бэк Гём пытается спасти людей. Эти кадры пришлись по душе жителям Южной Кореи. Они принялись хвалить младшего инспектора за его действия во время давки. Однако полицейский не согласился с людьми. По его словам, он сделал недостаточно, и ему придётся жить с тяжёлым чувством вины на душе.



На кадрах, попавших в соцсети, можно увидеть встревоженного молодого человека в полицейской униформе, который отчаянно пытается отвести поток людей в сторону от узкого переулка.



"Люди умирают! Все двигайтесь сюда – пожалуйста, содействуйте мне!", – кричит Ким Бэк Гём на видео.



"Я был в участке, ожидая, что меня направят на любые преступления, которые могут произойти в Итхэвоне этой ночью. Вскоре пришло сообщение о массовой давке в одном из переулков. Никаких сигналов о том, что там будет столпотворение, которое необходимо предотвратить, не было – ни в ту ночь, ни в дни, предшествующие Хэллоуину", – сказал полицейский.



Когда младший инспектор прибыл на место происшествия, он увидел, что скопление людей становится чрезвычайно плотным. Давка образовалась в самом конце переулка. Пытаясь предотвратить ещё большее столпотворение, Ким Бэк Гём решил, что нужно перекрыть людям доступ в переулок.



"Как вы можете видеть, я начал кричать и просить людей перебраться в другое место", – сказал инспектор Ким.



Большинство людей вокруг него подчинились, и многие даже стали помогать ему регулировать толпу. Вскоре десятки людей начали делать искусственное дыхание пострадавшим, поскольку усилия по сдерживанию толпы превратились в спасательную операцию.



Инспектор Ким говорит, что не видел на месте происшествия других сотрудников полиции, хотя позже ему сказали, что другие полицейские также принимали участие в спасательной операции.



"Я чувствую, что сделал недостаточно. Я не выполнил свой полицейский долг, и мне очень жаль", – признался младший инспектор.



3 ноября мать одной из жертв связалась с инспектором Кимом, чтобы поблагодарить его.



"Мне было слишком стыдно, чтобы сказать ей спасибо. В ту ночь я не смог справиться со своей работой. Если я могу каким-то образом встретиться с членами семьи погибших, принести извинения и поговорить с ними, я бы хотел это сделать", – сказал полицейский.



2 ноября 2022 года следователи провели обыски в восьми полицейских участках Сеула, чтобы собрать необходимые сведения в рамках расследования причин случившегося. Подтверждений недоработок полиции становится всё больше. Сначала правоохранительные органы не смогли правильно подготовиться к вечеру празднования Хэллоуина, а затем не отреагировали на экстренные звонки с предупреждениями о скоплении людей, которые начали поступать за несколько часов до трагедии.



В дни, предшествовавшие смертельной давке, районный муниципалитет Йонгсан-гу провёл две встречи, чтобы обсудить, как подготовиться к празднованию Хэллоуина. Согласно информации на сайте муниципалитета, на встречах обсуждались вопросы Covid-19, уборки мусора и незаконной парковки. О необходимости предотвратить возможное скопление людей даже не упоминали, хотя глава района накануне признал, что это будет первый Хэллоуин за последние три года без соблюдения социальной дистанции.



Согласно последним данным, число погибших во время давки в Итхэвоне возросло до 156. Общее количество пострадавших составляет 152 человека, среди них 41 всё еще госпитализирован, 111 уже вернулись домой. Среди погибших числятся граждане как минимум двух десятков стран, в том числе гражданка Казахстана 1996 года рождения.

