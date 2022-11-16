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Сотрудница спецЦОНа продавала поддельные техпаспорта

Просмотров:565 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Сотрудница спецЦОНа продавала поддельные техпаспорта
Кадр из видео
В Жамбылской области задержана группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области при проведении оперативно-разыскных мероприятий за изготовление поддельных свидетельств регистрации транспортного средства (технических паспортов) задержали сотрудницу специализированного Центра обслуживания населения Шуского района и ее сообщника - бывшего работника этого учреждения.

Женщина выступала в роли посредника. Вместе с соучастником за незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге путем фальсификации документов занималась изготовлением и сбытом поддельных техпаспортов.

В ходе обыска изъяты 8 пластиковых банковских карточек на имя подозреваемой, 41 поддельный технический паспорт, техника и 500 штук пластиковых карточек для изготовления поддельных документов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 385, части 2 УК РК. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Другие обстоятельства дела выясняются.



Источник: Tengrinews.kz
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