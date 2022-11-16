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Таксует с грудничком на руках: героине видео подарят квартиру в Астане

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Таксует с грудничком на руках: героине видео подарят квартиру в Астане
Кадр из видео
История астанчанки, работавшей водителем такси с пятимесячным ребенком на руках, получила продолжение. Девушка больше не таксует, ей закрыли все штрафы, а в декабре подарят квартиру, передает Tengri Lifestyle.

Глава общественного фонда "Біз біргеміз" Перизат Кайрат в небольшом интервью нашей редакции рассказала, что после появления ролика об астанчанке она связалась с различными строительными компаниями, чтобы рассмотреть вопрос жилья для женщины.

"Мы связались с меценатом из Актобе Молдир Суюншали. Она строит частные дома в Астане. Месяц назад она сдала в наш фонд квартиру в новом жилом комплексе. Я увидела в соцсетях видео с Асель и предложила Молдир подарить эту квартиру ей. Она согласилась, и я поехала к Асель", - поделилась она.

Счастливые эмоции от новости о большом и важном подарке фонд запечатлел на видео.

Квартиру официально подарят Асель в декабре, в нее она переедет из общежития, в котором проживает с пятимесячной дочкой и 12-летним сыном.

Женщина выразила свою благодарность благотворительному фонду и всем казахстанцам, которые откликнулись и помогли ей получить долгожданную квартиру.

"Какое счастье, не могу поверить. Большое спасибо. Я до сих пор не верю в это. Были дни, когда я с детьми ночевала в подъезде. Днем искала квартиру, но никто не сдавал мне жилье, так как я была с маленькими детьми. Я очень благодарна. Большое спасибо таким добрым людям, как вы", - обратилась астанчанка.

Председатель фонда также отметила, что Асель больше не таксует. Она уточнила, что машина принадлежит городскому таксопарку Астаны и Департамент полиции отменил все штрафы от камер "Сергек" для астанчанки. На данный момент Перизат ищет еще спонсоров, чтобы помочь женщине сделать ремонт в новой квартире.

Ранее пользователь соцсети Instagram поделился необычной историей поездки в такси в Астане. Видео мужчины быстро стало вирусным в казахстанском сегменте социальных сетей. Неравнодушные казахстанцы решили поддержать женщину и собрали для нее почти 2 миллиона тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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