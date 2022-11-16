147 человек имеют 20 и более квартир в Казахстане - глава "Отбасы банка"

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова озвучила статистику домовладельцев в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По данным "Правительства для граждан", у нас на конец 2021 года имеется 6,3 миллиона домовладельцев. Если у нас около 10 миллионов экономически активного населения, получается, фактически 60 процентов являются домовладельцами. Это хороший результат для 30 лет независимости. Если будем погружаться в структуру, то там 5,6 миллиона, фактически 90 процентов - владельцы единственного жилья", - сказала Ляззат Ибрагимова на Форуме стратегических инициатив в Астане.
При этом, по ее словам, 717 тысяч человек в Казахстане имеют больше двух квартир. Две квартиры имеют 607 тысяч человек. На 84 394 граждан зарегистрировано три объекта недвижимости, на 16 509 человек зарегистрировано четыре объекта недвижимости, на 4823 человека - пять объектов, шесть квартир имеют 1935 человек, семь квартир - у 942 человек.
"Около 147 человек имеют 20 и более квартир. Примерно 4,3 миллиона семей владеют этими 6,3 миллиона квартир. Туда входит ИЖС, и в статистику включены все дома на сельских территориях", - заключила Ибрагимова.
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