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Как правильно говорить "Катар": тонкости ударения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:33
Как правильно говорить "Катар": тонкости ударения
Фото:olympics.com
До старта чемпионата мира осталась буквально пара дней. Это первый чемпионат мира на Ближнем Востоке, о котором в Казахстане знают очень мало. Загадкой для многих остается даже произношение названия страны-хозяйки: Ка́тар или Ката́р? Как правильно ставить ударение - на первый слог или второй? В чем разница? В этом вопросе разобрались лингвисты Sports, передает Tengri Sport.

Катар: на первый слог - страна, на второй - устаревшее название болезни.


Самый распространенный подход: официальное ударение Кáтар, при этом общепринятое и неошибочное – Катáр. Запутывают даже некоторые словари.

И все же есть определенные нормы в зависимости от значения слова.

Кáтар - название страны, пишется всегда с большой буквы. На арабском ударение тоже падает на первый слог: قطر [ˈqɑtˁɑr].

Катáр - устаревшее название воспаления слизистой оболочки какого-либо органа. Слово произошло от древнегреческого katarhoos, в переводе – "течь, стекание". Сейчас болезнь называется "катаральное воспаление", но старое название можно встретить до сих пор.

Еще раз: если мы говорим про страну-хозяйку ЧМ, то ставим ударение на первый слог.

Этот подход закреплен и в главном источнике знаний для работников радио и телевидения – "Словаре трудностей русского языка для работников СМИ" Михаила Штудинера. В нем доцент кафедры стилистики факультета журналистики МГУ и автор "Словаря образцового русского ударения" четко определяет: правильно – Кáтар, кáтарский (прилагательное) и кáтарцы (жители страны).

Почему у слова может быть два ударения?

Об этом Михаил Штудинер писал в работе "Орфоэпия для журналиста. Опыт создания специализированного словаря".

Вот фрагмент, прекрасно объясняющий это явление:

"Словарь трудностей русского языка для работников СМИ" опирается на представление об орфоэпии как науке, "которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила)". Поэтому в словник словаря включены все случаи вариантности, вызывающие затруднения у носителей современного русского языка".

Прежде всего это группы слов, существующих в языке как совокупность акцентных вариантов:

1) слова, имеющие акцентные варианты, фиксируемые словарями, например: глубокО и глубОко, по средАм и по срЕдам, ФлорИда и ФлОрида, Шри-ЛанкА и Шри-ЛАнка;

2) слова, испытывающие в речевой практике колебания в ударении, то есть слова, имеющие акцентные варианты, не отражаемые словарями или квалифицируемые ими как неправильные, например: формы косвенных падежей существительных вред, герб – вредА, о вредЕ (ср.: врЕда, о врЕде), гербА, о гербЕ (ср.: гЕрба, о гЕрбе);

3) имена собственные, которые в энциклопедических словарях даются с ударением, не соответствующим русской традиции, например: БалатОн, ВашингтОн, МарлОн БрандО, ИогАнн ГутенбЕрг (ср. в энциклопедических изданиях: БАлатон, ВАшингтон, БрАндо, ГУтенберг);

4) слова, в акцентном облике которых к началу XXI века произошли изменения, не нашедшие пока отражения в большинстве словарей или вообще не зафиксированные другими лексикографическими изданиями, например: аранжировАть, исчерпАть, минусовОй;

5) слова просторечные, т. е. не соответствующие литературной норме, акцентные варианты которых широко распространены, например: танцОвщица (ср.: танцовщИца), ходАтайствовать (ср.: ходатАйствовать);

6) слова, для которых характерен разнобой в рекомендациях словарей, например: пОедом есть (ср.: поедОм есть), траттОрия (ср.: тратторИя), гос-во КАтар (ср.: КатАр), Сент-ЛУис (ср.: Сент-ЛуИс);

7) слова, не вошедшие пока в другие лексикографические издания, например: рУфер, сЕмплер, тирамисУ, Ангела ДоротЕя МЕркель, БарАк ХусЕйн ОбАма.


Источник: tengrinews.kz
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