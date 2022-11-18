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Чемпионат мира по футболу в Катаре. Где и во сколько смотреть матчи казахстанцам

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 09:57
Чемпионат мира по футболу в Катаре. Где и во сколько смотреть матчи казахстанцам
Фото из открытых источников
Телерадиокорпорация "Казахстан" будет транслировать чемпионат мира по футболу Qatar-2022 с 20 ноября по 18 декабря, передает Tengri Sport.

Торжественное открытие чемпионата состоится 20 ноября в 20:45 по времени Астаны. Церемонию открытия можно посмотреть в прямом эфире телеканалов "Qazaqstan" и "Qazsport", а также на сайтах qazaqstan.tv, qazsporttv.kz и через мобильное приложение "Qazaqstan.tv"

Перед матчами грядущего чемпионата мира зрители смогут посмотреть студийные программы, в которых с профессиональным мнением выступят именитые спортсмены, спортивные аналитики и эксперты. Также в социальных сетях Корпорации будут организованы различные конкурсы.

Расписание матчей чемпионата мира выглядит следующим образом:

20.11.2022

20:45 Церемония открытия. "Qazaqstan", "Qazsport"
22:00 Катар – Эквадор . "Qazsport"

21.11.2022

19:00 Англия – Иран. "Qazaqstan", "Qazsport"
22:00 Сенегал – Нидерланды. "Qazsport"
01:00 США – Уэльс. "Qazsport"

22.11.2022

16:00 Аргентина – Саудовская Аравия. "Qazaqstan", "Qazsport"
19:00 Дания – Тунис. "Qazsport"
22:00 Мексика – Польша. "Qazsport"
01:00 Франция – Австралия. "Qazaqstan", "Qazsport"

23.11.2022

16:00 Марокко – Хорватия. "Qazsport"
19:00 Германия – Япония. "Qazaqstan", "Qazsport"
22:00 Испания – Коста-Рика. "Qazaqstan"
01:00 Бельгия – Канада. "Qazsport"

24.11.2022

16:00 Швейцария – Камерун. "Qazsport"
19:00 Уругвай – Южная Корея. "Qazsport"
22:00 Португалия – Гана. "Qazaqstan"
01:00 Бразилия – Сербия. "Qazaqstan", "Qazsport"

25.11.2022

16:00 Уэльс – Иран. "Qazsport"
19:00 Катар– Сенегал. "Qazsport"
22:00 Нидерланды – Эквадор. "Qazsport"
01:00 Англия – США. "Qazaqstan", "Qazsport"

26.11.2022

16:00 Тунис – Австралия. "Qazsport"
19:00 Польша – Саудовская Аравия. "Qazsport"
22:00 Франция – Дания. "Qazaqstan"
01:00 Аргентина – Мексика. "Qazaqstan", "Qazsport"

27.11.2022

16:00 Япония – Коста-Рика. "Qazsport"
19:00 Бельгия – Марокко. "Qazsport"
22:00 Хорватия – Канада. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00 Испания – Германия. "Qazaqstan", "Qazsport"

28.11.2022

16:00 Камерун – Сербия. "Qazsport"
19.00 Южная Корея – Гана. "Qazaqstan", "Qazsport"
22:00 Бразилия – Швейцария. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00 Португалия – Уругвай. "Qazsport"

29.11.2022

21:00 Нидерланды – Катар. "Qazaqstan"
21:00 Эквадор – Сенегал. "Qazsport"
01:00 Уэльс – Англия. "Qazaqstan"
01:00 Иран – США. "Qazsport"

30.11.2022

21:00 Тунис – Франция. "Qazaqstan"
21:00 Австралия – Дания. "Qazsport"
01:00 Польша – Аргентина. "Qazaqstan"
01:00 Саудовская Аравия – Мексика. "Qazsport"

01.12.2022

21:00 Хорватия – Бельгия. "Qazaqstan"
21:00 Канада – Марокко. "Qazsport"
01:00 Япония – Испания. "Qazaqstan"
01:00 Коста-Рика – Германия. "Qazsport"

02.12.2022

21:00 Гана – Уругвай. "Qazsport"
21:00 Южная Корея – Португалия. "Qazaqstan"
01:00 Сербия – Швейцария. "Qazsport"
01:00 Камерун – Бразилия. "Qazaqstan"

03.12.2022

21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

04.12.2022

21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

05.12.2022

21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

06.12.2022

21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

09.12.2022

21:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

10.12.2022

21:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"
01:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

13.12.2022

01:00. 1/2 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

14.12.2022

01:00. 1/2 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

17.12.2022

21:00. Матч за третье место. "Qazaqstan", "Qazsport"

18.12.2022

21:00. Финал. "Qazaqstan", "Qazsport"


Источник: Tengrinews.kz
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