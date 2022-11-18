Чемпионат мира по футболу в Катаре. Где и во сколько смотреть матчи казахстанцам

Телерадиокорпорация "Казахстан" будет транслировать чемпионат мира по футболу Qatar-2022 с 20 ноября по 18 декабря, передает Tengri Sport.



Торжественное открытие чемпионата состоится 20 ноября в 20:45 по времени Астаны. Церемонию открытия можно посмотреть в прямом эфире телеканалов "Qazaqstan" и "Qazsport", а также на сайтах qazaqstan.tv, qazsporttv.kz и через мобильное приложение "Qazaqstan.tv"



Перед матчами грядущего чемпионата мира зрители смогут посмотреть студийные программы, в которых с профессиональным мнением выступят именитые спортсмены, спортивные аналитики и эксперты. Также в социальных сетях Корпорации будут организованы различные конкурсы.



Расписание матчей чемпионата мира выглядит следующим образом:



20.11.2022



20:45 Церемония открытия. "Qazaqstan", "Qazsport"

22:00 Катар – Эквадор . "Qazsport"



21.11.2022



19:00 Англия – Иран. "Qazaqstan", "Qazsport"

22:00 Сенегал – Нидерланды. "Qazsport"

01:00 США – Уэльс. "Qazsport"



22.11.2022



16:00 Аргентина – Саудовская Аравия. "Qazaqstan", "Qazsport"

19:00 Дания – Тунис. "Qazsport"

22:00 Мексика – Польша. "Qazsport"

01:00 Франция – Австралия. "Qazaqstan", "Qazsport"



23.11.2022



16:00 Марокко – Хорватия. "Qazsport"

19:00 Германия – Япония. "Qazaqstan", "Qazsport"

22:00 Испания – Коста-Рика. "Qazaqstan"

01:00 Бельгия – Канада. "Qazsport"



24.11.2022



16:00 Швейцария – Камерун. "Qazsport"

19:00 Уругвай – Южная Корея. "Qazsport"

22:00 Португалия – Гана. "Qazaqstan"

01:00 Бразилия – Сербия. "Qazaqstan", "Qazsport"



25.11.2022



16:00 Уэльс – Иран. "Qazsport"

19:00 Катар– Сенегал. "Qazsport"

22:00 Нидерланды – Эквадор. "Qazsport"

01:00 Англия – США. "Qazaqstan", "Qazsport"



26.11.2022



16:00 Тунис – Австралия. "Qazsport"

19:00 Польша – Саудовская Аравия. "Qazsport"

22:00 Франция – Дания. "Qazaqstan"

01:00 Аргентина – Мексика. "Qazaqstan", "Qazsport"



27.11.2022



16:00 Япония – Коста-Рика. "Qazsport"

19:00 Бельгия – Марокко. "Qazsport"

22:00 Хорватия – Канада. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00 Испания – Германия. "Qazaqstan", "Qazsport"



28.11.2022



16:00 Камерун – Сербия. "Qazsport"

19.00 Южная Корея – Гана. "Qazaqstan", "Qazsport"

22:00 Бразилия – Швейцария. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00 Португалия – Уругвай. "Qazsport"



29.11.2022



21:00 Нидерланды – Катар. "Qazaqstan"

21:00 Эквадор – Сенегал. "Qazsport"

01:00 Уэльс – Англия. "Qazaqstan"

01:00 Иран – США. "Qazsport"



30.11.2022



21:00 Тунис – Франция. "Qazaqstan"

21:00 Австралия – Дания. "Qazsport"

01:00 Польша – Аргентина. "Qazaqstan"

01:00 Саудовская Аравия – Мексика. "Qazsport"



01.12.2022



21:00 Хорватия – Бельгия. "Qazaqstan"

21:00 Канада – Марокко. "Qazsport"

01:00 Япония – Испания. "Qazaqstan"

01:00 Коста-Рика – Германия. "Qazsport"



02.12.2022



21:00 Гана – Уругвай. "Qazsport"

21:00 Южная Корея – Португалия. "Qazaqstan"

01:00 Сербия – Швейцария. "Qazsport"

01:00 Камерун – Бразилия. "Qazaqstan"



03.12.2022



21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



04.12.2022



21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



05.12.2022



21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



06.12.2022



21:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/8 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



09.12.2022



21:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



10.12.2022



21:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"

01:00. 1/4 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



13.12.2022



01:00. 1/2 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



14.12.2022



01:00. 1/2 финала. "Qazaqstan", "Qazsport"



17.12.2022



21:00. Матч за третье место. "Qazaqstan", "Qazsport"



18.12.2022



21:00. Финал. "Qazaqstan", "Qazsport"