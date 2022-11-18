"Лучше бы я тебя не рожала". Избиение ребенка матерью попало на видео

Жестокое обращение матери с младенцем попало на видео в Шымкенте. Видеоролик с шокирующими кадрами был опубликован в Instagram местной жительницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.На кадрах молодая женщина в больнице перед другими пациентами бьет своего малыша и нецензурно выражается. На плач ребенка мать также никак не реагирует. "Лучше бы я тебя не рожала", - говорит на видео мать.После того как видео попало в сеть, в больницу прибыла уполномоченный по правам ребенка Шымкента Жаннета Жазыкбаева. По ее словам, женщина вышла замуж за своего двоюродного брата. Из-за кровосмешения у пары двое детей скончались, у одного диагностировали ДЦП, рассказывает Жаннета. Мать свое поведение объяснила. По ее словам, ребенка она ударила нечаянно."На мой вопрос: "Почему вы избили ребенка?" - она отвечает: "Нечаянно". Когда я сказала: "Как нечаянно?" - она ответила, что спешила, так как ей позвонили на сотовый. А после ребенок заплакал. Когда провели опрос у этой женщины, выяснилось, что у нее было пятеро детей и двое детей скончались. Первый ребенок скончался, захлебнувшись своей рвотой, второй ребенок скончался из-за недоразвитости. У женщины частые перепады настроения", - рассказывает Жаннета Жазыкбаева, уполномоченный по правам ребенка Шымкента.Инцидент произошел в городской детской клинической больнице Шымкента. В больнице сейчас идет проверка по данному факту. Ребенок изначально попал в госпиталь с заболеванием легких. Сейчас состояние малыша врачи оценивают как средней тяжести, он получает лечение по протоколу."Маленький ребенок поступил к нам 16 ноября с пневмонией. Заведующей отделением, где мать с ребенком находятся, недавно было доложено, что произошел вот такой случай. Заведующая провела разъяснительную работу и оказала психологическую поддержку. Никаких синяков на теле ребенка нет, к маме также цепляется, он обнимает маму как обычный ребенок", - говорит заместитель главного врача по лечебной части городской детской клинической больницы Шымкента Каламкас Даумбаева.На момент публикации материала в Департаменте полиции Шымкента ситуацию не прокомментировали.Напомним, ранее избиение ребенка в детском саду попало на видео в Туркестанской области. Инцидент произошел в частном детском саду Шардары. Об этом сообщили в местном Управлении образования. На кадрах воспитательница детского сада сначала избивает первого ребенка, после вмешивается в конфликт двух других детей и заставляет толкнуть в отместку другую девочку.