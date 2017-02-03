Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя премьер-министра, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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НОВОСТИ ПОЛИТИКА АВТОР: NUR.KZ
3 ФЕВРАЛЯ 2017 Назарбаев освободил Имангали Тасмагамбетова от должности вице-премьера
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя премьер-министра, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Поделиться в Facebook Рассказать Вконтакте Назарбаев освободил Имангали Тасмагамбетова от должности вице-премьера ИМАНГАЛИ ТАСМАГАМБЕТОВ "Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.
Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу
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