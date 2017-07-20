Ранивший правоохранителей мужчина обвинялся в хищении более 600 миллионов тенге

В пресс-службе прокуратуры Акмолинской области сообщили подробности по факту нападения на сотрудника прокуратуры и следователя отдела внутренних дел Целиноградского района, передает Tengrinews.kz.
Напомним, 20 июля 2017 года у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Как сообщается на сайте прокуратуры области, огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А. Получившие ранения сотрудники госпитализированы.
Установлено, что нападение совершено Жампозовым О. А., который являлся подсудимым в уголовном деле. "По обстоятельствам дела Жампозов О. А., будучи генеральным директором РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 миллионов тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым.
Также в прокуратуре сообщили, что 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК "Об амнистии…" в виде пяти лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля в 16.00.
Нападение совершено до оглашения приговора судом. "После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением. По предварительной версии им совершен суицид", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзор за расследованием дела поручен прокуратуре Астаны.
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