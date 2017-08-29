Казахстанские школьники химию и физику будут изучать на английском языке

Казахстанские школьники будут изучать четыре предмета на английском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz. Повсеместный переход школ на трехъязычное образование произойдет к 2023 году.



Вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Мариам Мукатова на брифинге в СЦК сообщила о том, что была разработана и утверждена "Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы". Планируется создание при академии центра трехъязычного образования, который будет курировать работу по переходу на трехъязычное образование в Казахстане.



Будет разработан единый языковой стандарт обучения трем языкам для того, чтобы обеспечить преемственность трехъязычного образования и подготовить к поэтапному переходу на английский язык обучения в старшей школе, колледжах и вузах. По словам спикера, будет использован потенциал выпускников программы "Болашак" для того, чтобы обеспечить организации образования квалифицированными кадрами и англоязычными специалистами.



Будет продумана система стимулирования педагогов и усовершенствованы форма и содержание Единого национального тестирования. "В старших классах обучение на английском языке будет вестись по четырем предметам: информатика, физика, химия, биология. Разрабатывается график перехода на трехъязычное образование и график перехода на английский язык обучения в старших классах. В 2017-2018 учебном году в пятый класс придут учащиеся, которые начали изучать английский язык с первого класса.



С этого периода начнется подготовительный период перехода на английский язык обучения в старших классах", - сказала Мукатова. "(...) На уроках английского языка будет использован материал из этих четырех предметов. С пятого класса будет начата работа по изучению терминологии по этим четырем предметам на английском языке. (...) После девятого класса будет проводиться внешняя оценка уровня учащихся по языкам, будет проводиться работа по организации внеклассной работы на английском языке. И отдельные предметы по элективным курсам тоже будут проводиться в основной школе на английском языке", - добавила спикер.



Также будет доступ к учебно-методическим материалам на трех языках Назарбаев интеллектуальной школы. Планируется организация летней языковой школы для учащихся 5-11 классов. "В 2022-2023 учебном году планируется переход на английский язык обучения в КТЛ, международных школах, гимназиях, лицеях и полиязычных школах. А на следующий год - 2023-2024 учебный год - планируется переход всех общеобразовательных школ", - подчеркнула спикер.



По ее словам, внедрение будет осуществляться на основе коллегиального решения педагогического совета и родительского комитета. "(...) До 2022 языковые курсы пройдут 2450 учителей и преподавателей. (...) Прорабатывается вопрос об изучении истории Казахстана на казахском языке, а предмета Всемирная история - на русском языке во всех школах и колледжах вне зависимости от языка обучения", - отметила она.



Отвечая на уточняющий вопрос Tengrinews.kz о том, как изменится форма ЕНТ, она пояснила, что экзамен изменится к 2019 году. "Создана дорожная карта, чтобы осуществить все планомерно без того, чтобы напрягать учащихся, родителей и общественность. Изменения формы и содержания ЕНТ как итоговой аттестации запланировано только на 2019 год. Если я сейчас начну говорить ориентировочно, что планируется, это вызовет ненужный ажиотаж.



К этому времени уже будут готовы итоги мониторинга, научные исследования. Дорожная карта подтверждена не только учебно-методическим и информационным сопровождением, но и научно-исследовательской поддержкой. Вы можете не переживать, в рамках политики трехъязычия, естественно, существующая форма ЕНТ будет меняться".



Глава государства Нурсултан Назарбаев поручал разработать дорожную карту развития трехъязычного образования. "Мы делаем так, что английский язык теперь надо учить с первого класса. А в 11-12 классах все предметы должны быть на английском", - говорил ранее Назарбаев.