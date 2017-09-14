Назарбаев высказался о saebiz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что переход на латиницу должен быть постепенным, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Переход на латиницу всех беспокоит. Об этом много говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв - чисто казахские звуки. Вот их нужно изобразить, вот в этом вопрос", - сказал Президент. "Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться. По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите (...) Речь идет о доработке", - заметил он. "Мне вчера рассказали, что в Интернете обсуждают написание слова "cәбіз" на латинице - saebiz. Но, к примеру, для написания "школа" на немецком Schule. Во французском языке, например, необходимо десять букв, чтобы произнести слово. Поэтому неправильно так говорить. (...) В казахском языке нет "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить", - подчеркнул Назарбаев