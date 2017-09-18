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"Она немного перестаралась". Глава Спортивной комиссии отстранил судью, поставившую "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 09:41
"Она немного перестаралась". Глава Спортивной комиссии отстранил судью, поставившую "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным
Фото vesti.kz
Глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт прокомментировал работу женщины-рефери, обслуживавшей поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), чьи оценки вызвали наибольшие вопросы и споры в боксерском обществе.

Речь идет об Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса, тогда как Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.

"Аделейд, по моему мнению, является выдающимся судьей. Она отсудила более 115 титульных или элиминаторных поединков. Она проделывает большую работу на наших тренингах, берет много наших судей под свое крыло. Я считаю, что судья - очень сложная позиция.

"К сожалению, Аделейд немного перестаралась, но я не оправдываю ее. Я думаю, что она выдающийся судья, и в любом деле иногда бывает плохой день. Она видела бой иначе, чем другие судьи. Что случилось, то случилось", - сказал Беннетт.

По информации российского комментатора Григория Стангрита, ссылающегося на главу NSAC, Берд будет отстранена от больших боев. Ранее на ее увольнении настаивал абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство в его бою с Альваресом, отметив, что негативно для всего бокса.
Источник: Vesti.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • мунайши73
  • ladakz
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:00
Что случилось, то случилось", - сказал Беннетт.


Еще раз доказывает, что в СШП большие дяди плевали на сам спорт. Им нужно большое бабло, а чтобы его заработать - нужно устроить скандал и шоу, которое так любят амеры.

Гене надо было ложить Карнело на ринг. Только так бы ему присудили победу.
Надеюсь в реванше он это сделает.
 
 

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