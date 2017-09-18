"Она немного перестаралась". Глава Спортивной комиссии отстранил судью, поставившую "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным

Глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт прокомментировал работу женщины-рефери, обслуживавшей поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), чьи оценки вызвали наибольшие вопросы и споры в боксерском обществе.



Речь идет об Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса, тогда как Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.



"Аделейд, по моему мнению, является выдающимся судьей. Она отсудила более 115 титульных или элиминаторных поединков. Она проделывает большую работу на наших тренингах, берет много наших судей под свое крыло. Я считаю, что судья - очень сложная позиция.



"К сожалению, Аделейд немного перестаралась, но я не оправдываю ее. Я думаю, что она выдающийся судья, и в любом деле иногда бывает плохой день. Она видела бой иначе, чем другие судьи. Что случилось, то случилось", - сказал Беннетт.



По информации российского комментатора Григория Стангрита, ссылающегося на главу NSAC, Берд будет отстранена от больших боев. Ранее на ее увольнении настаивал абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.



Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство в его бою с Альваресом, отметив, что негативно для всего бокса.

