Самую дорогую в мире бутылку русской водки украли

В Копенгагене из бара «Кафе 33» злоумышленники украли бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов. Об этом заявил владелец заведения, коллекционер Бриан Ингберг, передает Radio Free Europe.
По его словам, вор пробыл в помещении всего три минуты, то есть его целью была именно шестикилограммовая бутылка «Руссо-Балт», сделанная из золота и серебра. Она считается самой дорогой в мире.
В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Полиция разыскивает преступника.
Коллекционер добавил, что полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей. Мужчина рассказал, что находится в отчаянии, поскольку она «была жемчужиной его коллекции». Всего у датчанина 1,2 тысячи бутылок водки.
Отмечается, что пропавший экземпляр появлялся в сериале «Карточный домик». В нем президент России Петров, роль которого исполнил датчанин Ларс Миккельсен, угощал эксклюзивной водкой президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси), пишет ТАСС.
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