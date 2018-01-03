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Самую дорогую в мире бутылку русской водки украли

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 20:22
Самую дорогую в мире бутылку русской водки украли
Фото: Reuters / Gleb Garanich
В Копенгагене из бара «Кафе 33» злоумышленники украли бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов. Об этом заявил владелец заведения, коллекционер Бриан Ингберг, передает Radio Free Europe.

По его словам, вор пробыл в помещении всего три минуты, то есть его целью была именно шестикилограммовая бутылка «Руссо-Балт», сделанная из золота и серебра. Она считается самой дорогой в мире.

В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Полиция разыскивает преступника.

Коллекционер добавил, что полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей. Мужчина рассказал, что находится в отчаянии, поскольку она «была жемчужиной его коллекции». Всего у датчанина 1,2 тысячи бутылок водки.

Отмечается, что пропавший экземпляр появлялся в сериале «Карточный домик». В нем президент России Петров, роль которого исполнил датчанин Ларс Миккельсен, угощал эксклюзивной водкой президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси), пишет ТАСС.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 21:13
Ну у мужиков с утра трубы горели. Хрен ли в таком случае какие-то жалкие 1.3 ляма crazy
 
 

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