На митингах в «поддержку политзаключенных» в Казахстане задержаны десятки человек

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В Астане и в Алматы 10 мая десятки людей вышли на несанкционированные протесты в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам. Полиция задержала десятки участников митингов.Полиция Казахстана 10 мая задержала десятки участников несанкционированных митингов, организованных бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым в различных городах страны, сообщает ИА «Фергана».Сторонники оппозиционера вышли на улицы, потребовав от властей освободить политических заключенных. Самая многочисленная акция прошла в Алматы. На улице Панфилова, в центре города, собрались свыше ста человек с синими шарами (ставшими «визитной карточкой» сторонников опального банкира) и транспарантами.Пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты позднее объявила, что всех задержанных доставили в РУВД «для выяснения обстоятельств».В Астане антиправительственная акция прошла на улице Космонавтов, рядом с дипломатическими представительствами европейских государств. Десятки собравшихся скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор!». Сотрудники полиции и спецназ активно задерживали участников митинга. Однако о количестве задержанных данных нет. Официальных комментариев по этому поводу также не было.В Актобе (город в Западном Казахстане) несколько десятков человек собрались у здания областного акимата (администрации). По окончании акции полицейские после небольшой потасовки задержали нескольких ее участников.В Шымкенте несколько десятков человек растянули транспарант «Нет пыткам. Свободу политзаключенным» на городской площади. Полиция не препятствовала собравшимся. На центральную площадь Семея (города в Восточно-Казахстанской области) также вышли несколько десятков человек, чтобы, по их словам, «выразить солидарность людям, которые сидят без вины». Присутствовавшие на акции полицейские просили собравшихся разойтись, однако никого задерживать не стали.Акции протеста были приурочены к визиту в Казахстан официальной миссии Европейского парламента (10-11 мая), которая, как ожидается, оценит, как Астана выполняет взятые на себя обязательства по соблюдению прав человека. Правозащитники нередко критикуют власти страны за подавление инакомыслия и составляют списки находящихся в тюрьмах узников совести. Казахстанское руководство, в свою очередь, утверждает, что политзаключенных в республике нет.Мухтар Аблязов известен в Казахстане, как успешный бизнесмен. В конце 1990-х годов он работал в правительстве, был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001 году выступил одним из основателей оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана, которое в марте этого года власти признали экстремистским. В 2002 году казахстанский суд признал Аблязова виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к 6 годам тюрьмы. В 2003 году он получил помилование и вышел на свободу в обмен на обещание не заниматься политикой. После освобождения Аблязов возглавил БТА-банк. Новое уголовное дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего оппозиционный политик бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, а затем во Франции. В июне 2017 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы и к конфискации имущества.Бывший банкир активно использует в своей политической деятельности социальные сети. Он регулярно публикует видеоролики с критикой президента Нурсултана Назарбаева. Посредством соцсетей он также распространил призыв к своим сторонником выйти на митинг 10 мая.