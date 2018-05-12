Полицейские спасли кота и нашли ему работу в Павлодаре

В Павлодаре во время патрулирования одной из городских улиц полицейские не смогли пройти мимо застрявшего на дереве животного. Пушистый серый кот забрался высоко на дерево и боялся спуститься, сообщает сайт "Павлодар-онлайн".Кота заметил полицейский автопатруль в составе младшего лейтенанта полиции Есена Асылбека и младшего сержанта полиции Адлета Шамшиденова. Сержант взобрался на дерево на уровень второго этажа, чтобы достать животное. Операцию спасения на телефон снял прохожий.Аккуратно сняв с дерева, полицейские привезли спасенного кота в отдел. Состояние животного было не самым лучшим, он безостановочно мяукал и дрожал. Полицейские первым делом накормили его и напоили теплым молоком."Кот ухоженный, мы называем его Малыш. Если найдутся его хозяева и обратятся с заявлением о пропаже, то мы, конечно, вернем. А пока он будет жить у нас", - сообщили в участке.Когда кот обосновался на новом месте, ему дали первое оперативное задание - выловить всех мышей. По словам полицейских, пушистый быстро прижился среди стражей порядка, в участке нет ни одного человека, кого он не радовал бы.