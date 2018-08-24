Казахстан сыграет в финале чемпионате мира по футзалу

Вне зависимости от того, как завершится этот матч, наша команда уже добилась исторического результата, поскольку никогда ещё не была в призёрах ЧМ.
Казахстан победил Португалию и вышел в финал чемпионата мира по футзалу, который проходит среди студентов в Алматы с 19 по 26 августа. В этом матче зрители увидели пять забитых голов.
Гости первыми открыли счёт в поединке, однако очень быстро нападающий алматинского "Кайрата" Даурен Турсагулов восстановил равновесие. Чемпионов мира 2008 года это не смутило и они вновь вышли вперёд. На что подопечные Кайрата Кульбаракова ответили точным ударом Агедиля Мадиярова, после чего жирную точку в противостоянии поставил защитник талдыкорганского "Жетысу" Арнольд Кнауб, в составе национальной сборной Казахстана два года назад выигравший бронзовые медали чемпионата Европы.
В финале ЧМ-2018 Казахстан встретится с Россией (26 августа, Almaty Arena, 16:00), которая в параллельном матче одолела Украину.
Четвертьфинальный поединок Казахстана против Аргентины завершился разгромной победой.
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