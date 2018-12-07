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Захваченные в Керченском проливе украинские моряки разоткровенничались

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Захваченные в Керченском проливе украинские моряки разоткровенничались
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с тремя ранеными украинскими моряками, задержанными пограничным управлением ФСБ в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает «Интерфакс».

Омбудсмен навестила содержащихся в медицинской части СИЗО «Матросская тишина» в Москве сотрудника Службы безопасности Украины Василия Сороку и членов экипажей захваченных судов Андрея Артеменко и Андрея Эйдера. По словам Москальковой, в ходе встречи моряки рассказали ей об инциденте в Керченском проливе.

«Двое из троих, сказали: "Даже не знаю, как так получилось". Один сказал: "Я же простой моряк, куда сказали плыть, туда и плыл. Я же со всеми в команде". Но видно было по интонации его и досада, что он попал в это положение, и переживание, и то, что до конца — вот двое из них точно — не понимали возможных последствий, и вообще, что они нарушают границу», — сказала омбудсмен. Третий задержанный моряк, по ее словам, держался в этой теме замкнуто.

Сожаления относительно произошедшего моряки не выразили — у Москальковой сложилось впечатление, что те не понимали, в какого рода ситуацию попадают. «Это мое оценочное мнение, я напрямую таких вопросов не задавала», — подчеркнула она.

Сорока, Артеменко, Эйдер и еще 21 украинский моряк задержаны 25 ноября пограничной службой ФСБ России в районе Керченского пролива. В тот день три корабля Военно-морских силы Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Моряки были арестованы на два месяца, 30 ноября стало известно о том, что они были этапированы в Москву.
Источник: lenta.ru
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