Скончался второй пилот рухнувшего под Алматы самолета Bek Air

Второй пилот упавшего под Алматы самолета авиакомпании Bek Air Миржан Мулдакулов скончался в Алматы. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата города, передает Today.kz.



В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение. "В поликлинике был под наблюдением врачей: кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18:00 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были проведены все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны", - сообщили в ведомстве.



Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air с пассажирами на борту упал и разбился почти сразу после взлета под Алматы. Погибли 12 человек. Среди них командир воздушного судна Марат Муратбаев.



По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).



Полное расследование крушения самолета Bek Air займет около года. Допрошены 300 человек.



Второй пилот разбившегося близ Алматы самолета Миржан Мулдакулов перенес операцию. Как сообщала и. о. главного врача городской клинической больницы №4 в Алматы Айман Байзолданова, у мужчины 1965 года рождения был поврежден позвоночник. Состояние пилота Мулдакулова оценивалось как тяжелое, но стабильное.