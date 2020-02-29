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Взрыв невиданной силы потряс космос. Такого не было со времен Большого взрыва

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Взрыв невиданной силы потряс космос. Такого не было со времен Большого взрыва
Снимки созвездия Змееносца подтверждают факт взрыва
Ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, крупнейшего со времен Большого взрыва. Он в пять раз мощнее всего, что наблюдалось до сих пор.

Судя по всему, источником мощного выброса энергии стало активное ядро галактики в 390 млн световых лет от Земли, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра.

Взрыв сильно проредил шаровое звездное скопление в созвездии Змееносца.

"Я попыталась уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания, но это крайне сложно, - призналась в интервью Би-би-си один из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит. - Лучшее, что я могу предложить вообразить - это 20 миллиардов взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды, и так на протяжении 240 млн лет, без перерыва".

Ученые давно знали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик вперемешку с плазмой и темной материей, происходят что-то странное.

Американские и европейские рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия непонятный изогнутый край.

Тогда было выдвинуто предположение, что это стенка полости, образованной в плазме гигантским выбросом энергии из активного ядра одной из ключевых галактик созвездия.

Черные дыры известны тем, что пожирают любую материю, будь то газ или даже звезда, которая слишком приблизилась к дыре. По мере приближения к горизонту событий это вещество ускоряется, растет трение, и в результате формируется так называемый аккреционный диск.

В результате в черную дыру попадает не все вещество, большая его часть выбрасывается обратно в космос. В активных ядрах галактик вещество раскаляется от вращения, иногда извергая гигантские объемы материи и энергии - в том числе в виде потоков радиоволн, разбивающих все на своем пути.

Поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва было активное ядро галактики, поскольку пробоина была слишком огромной. Это значило, что выброс энергии должен был быть чудовищной силы.

Однако новые данные низкочастотных наблюдений, полученные при помощи телескопов обсерватории "Мерчисон" (MWA) в Австралии и Гигантского радиотелескопа (GMRT) в Индии, судя по всему, подтверждают эту теорию.

"Этот объект был ранее замечен группой исследователей Космической рентгеновской обсерватории "Чандра". Они увидели этот пузырь в раскаленной рентгеновской плазме в центре созвездия и предположили, что это не может быть одним из таких выбросов энергии, потому что это был бы невообразимо гигантский выброс. И они просто отвергли такую возможность", - поясняет руководитель MWA, профессор Джонстон-Холлит.

"Однако мы вернулись к наблюдениям и с помощью низкочастотных радиотелескопов обнаружили, что эта пробоина заполнена плазменными волнами".

Взрыв невиданной силы потряс космос. Такого не было со времен Большого взрыва


Количество энергии, понадобившееся на создание такой пробоины в созвездии Змееносца, заметно превосходит предыдущий рекорд, который удерживало созвездие MS 0735+74.

"В некотором смысле этот взрыв можно сравнить с извержением вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда снесло всю вершину горы", - говорит ведущий автор исследования, Симона Джиачинтуччи из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

"Чтобы вы представляли себе масштабы, пробоина имеет в поперечнике полтора миллиона световых лет", - добавляет профессор Джонстон-Холлит.


Источник: BBC
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