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Казахстан оказался на втором месте в мире по росту цен на продукты

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Казахстан оказался на втором месте в мире по росту цен на продукты
Фото: lsm.kz
В январе 2020 года Казахстан оказался в тройке лидеров по росту потребительских цен в мире, передает LS со ссылкой на федеральную службу государственной статистики России.

По сравнению с январем предыдущего года цены в Казахстане выросли на 5,6%. Выше показатель только в Турции.

"По сравнению с январем предыдущего года наиболее существенное увеличение цен было отмечено в Турции (на 12,2%), Казахстане (на 5,6%), Китае (на 5,4%)", – отметили в статистической службе.

В ведомстве добавили, что в России за год стоимость выросла на 2,4%.

Вместе с тем по сравнению с декабрем 2019 года в Казахстане цены выросли на 0,7%. В то время как в большинстве стран наблюдалось снижение стоимости по сравнению с предыдущим месяцем.

"В Италии цены стали ниже в среднем на 1,8%, в Испании, на Мальте, в Греции, Нидерландах, Швеции, Бельгии ­– на 1,1-1,4%. Вместе с тем в отдельных странах отмечался заметный прирост цен. Например, в Чехии потребительские товары и услуги подорожали за месяц в среднем на 1,6%, в Турции, Китае, Армении, Словакии – на 1,3-1,4%", – пояснили в службе и добавили, что в России этот показатель составил 0,4%.

Справка

Информация федеральной службы по статистике России подготовлена на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных МВФ.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 3 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 12:11
Какая-то очередная чушь, понятно что цены растут, но вряд ли у нас все так плохо.
И кстати, где данные по Венесуэле?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:08
А в России стабильность прекрасно !!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Леська
  • Сергей Владимиров
 zhanino (Посетители) Сегодня, 12:00
зато в числе первых, плакать хочется
 
 

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