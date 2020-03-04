Казахстан оказался на втором месте в мире по росту цен на продукты

В январе 2020 года Казахстан оказался в тройке лидеров по росту потребительских цен в мире, передает LS со ссылкой на федеральную службу государственной статистики России.



По сравнению с январем предыдущего года цены в Казахстане выросли на 5,6%. Выше показатель только в Турции.



"По сравнению с январем предыдущего года наиболее существенное увеличение цен было отмечено в Турции (на 12,2%), Казахстане (на 5,6%), Китае (на 5,4%)", – отметили в статистической службе.



В ведомстве добавили, что в России за год стоимость выросла на 2,4%.



Вместе с тем по сравнению с декабрем 2019 года в Казахстане цены выросли на 0,7%. В то время как в большинстве стран наблюдалось снижение стоимости по сравнению с предыдущим месяцем.



"В Италии цены стали ниже в среднем на 1,8%, в Испании, на Мальте, в Греции, Нидерландах, Швеции, Бельгии ­– на 1,1-1,4%. Вместе с тем в отдельных странах отмечался заметный прирост цен. Например, в Чехии потребительские товары и услуги подорожали за месяц в среднем на 1,6%, в Турции, Китае, Армении, Словакии – на 1,3-1,4%", – пояснили в службе и добавили, что в России этот показатель составил 0,4%.



Справка



Информация федеральной службы по статистике России подготовлена на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных МВФ.