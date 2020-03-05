Прописку для детей до 14 лет отменили в Казахстане

С прошлого месяца в Казахстане отменена регистрация по месту жительства для детей до 14 лет. Изменения в миграционном законодательстве действуют уже вторую неделю, передает NUR.KZ.



Информация об отмене регистрации для детей и подростков младше 14 лет появилась на официальном ресурсе правоохранительных органов Polisia.kz.



Отмечается, что подобная норма начала действовать с 22 числа прошлого месяца.



Согласно 16-й статье Гражданского Кодекса РК, местом жительства детей до 14 лет считается тот адрес, по которому зарегистрированы родители или опекуны ребенка.



В управлении миграционной службы полиции Северо-Казахстанского региона добавляют, что при оказании услуг госорганы, если им необходимо подтверждение места жительства ребенка, должны запрашивать в информационных системах адрес регистрации одного из родителей.



Напомним, 4 марта во время совещания по госпрограмме "Цифровой Казахстан" глава государства заявил, что все документы следует перевести в электронный формат, а бумажные документы со временем необходимо запретить.