Казахстан вышел на первое место в мире по заражаемости коронавирусом

По данным The New York Times, за последние две недели в Казахстане наблюдается наибольший прирост больных коронавирусной инфекцией по сравнению с другими странами мира. Об этом можно судить по инфографике, опубликованной на сайте издания.



На карте выделены красным области всего нескольких государств: Казахстана, Австралии, Парагвая, Малави, Хорватии, Намибии и Ботсваны. Эти страны в настоящее время демонстрируют самую тревожную статистику, при этом в Казахстане заражаемость во много раз выше, причем зафиксирован резкий всплеск, а не постепенное увеличение.



По официальным данным, которые приводит издание, на сегодняшний день 11 083 100 человек по всему миру заразились коронавирусом. По крайней мере, 526 400 человек умерли.