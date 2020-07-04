«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Июля
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 405.69 KZT
  • €1 = 455.51 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан вышел на первое место в мире по заражаемости коронавирусом

Просмотров:4657 Опубликовано: Вчера, 22:34
Казахстан вышел на первое место в мире по заражаемости коронавирусом
Фото из Сети интернет
По данным The New York Times, за последние две недели в Казахстане наблюдается наибольший прирост больных коронавирусной инфекцией по сравнению с другими странами мира. Об этом можно судить по инфографике, опубликованной на сайте издания.

На карте выделены красным области всего нескольких государств: Казахстана, Австралии, Парагвая, Малави, Хорватии, Намибии и Ботсваны. Эти страны в настоящее время демонстрируют самую тревожную статистику, при этом в Казахстане заражаемость во много раз выше, причем зафиксирован резкий всплеск, а не постепенное увеличение.

По официальным данным, которые приводит издание, на сегодняшний день 11 083 100 человек по всему миру заразились коронавирусом. По крайней мере, 526 400 человек умерли.


Источник: news.mail.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pipito_200
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 01:15
Просто бессимптомных в статистику добавили. ИМХО
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cucu (Посетители) Сегодня, 00:37
Стоп прирост случился потому что безсимтомных же добавил вот и резкое увеличение.а вот умерших от пневмонии почему не куда не врисывают объявите пандемию пневмонии
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • leo529
  • Pipito_200
  • Vladimir7737
  • Леська
  • babe
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 00:23
блин, люди в комментах на столько не разбираются в статистике? А журналисты на столько не умеют данные анализировать?
Все дело в том, что до этого бессимптомные не учитывались в общей статистике, а потом чиновники передумали, и за один день мы получили +20 тысяч случаев, хотя по факту эти случаи не в один день выявились, а в течение месяца накапливались.
Так что этим первым местом подтереться можно. Высосали новость из пустоты.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Леська
  • Лия
 замакима (Посетители) Сегодня, 00:19
Хоть в чем то мы первые в миреее
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 14679677
  • Pipito_200
  • Picantos
  • Dikaj
 Космос (Посетители) Вчера, 23:58
Это результат низкой профпригодности чиновников! Имея большой запас по времени, маленькую численность населения - меньше, чем в Москве, низкую плотность населения по территории в Казахстане по факту ничего не приготовили к эпидемии. Ничего не построили, не закупили лекарств, средств защиты и оборудования, не переняли методик лечения, не подготовили специалистов инфекционистов, короче, прощёлкали всё и вся! Деньги оастащили по липовым и невминяемым проектам, показали свою полную бездарность! Только понты и щёки надувать в мирное время...
Вот пришло время, когда каждый у власти проявился и показал, что он стОит в боевой обстановке. Страдания и гибель людей на совести этих бездарей. Найдутся такие, кто скажет - народ у нас такой, низкой культуры, отчасти будут правы. Но народ такой какой есть, другого не воспитали. Именно этот народ должны спасать наши рулевые, раз оказались у власти, а они сами руль бросили...
Ворьё
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Юрий Спассков
  • Vladimir7737
  • Pipito_200
 babe (Посетители) Вчера, 23:47
Интересная статья, в которой говорится “ ПО ДАННЫМ The New York Times”. Откуда у американского издания данные? The New York Times никаких подобных данных не размещал , зато далее по тексту ссылка на статью news mail.ru , в которой уже ссылаются на тенгри.
Интересно, кому все это надо .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_85
  • Лия
 Rfhksufi (Посетители) Вчера, 23:25
Цитата: Neo_85
У нас до последнего не верили в вирус.

Почему в прошедшем времени? И до сих пор все уверены, что болеют только женщины с низкой социальной ответственностью и лица нетрадиционной ориентации. А если ты весь такой праведник, то даже комар не укусит! А в очереди на КТ чиста так па приколу приходят потусоваться, семки погрызть, подраться с соседом по очереди. "Это Актау, детка!" Все болезни в вашем воображении.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Леська
 Абвгд (Посетители) Вчера, 23:24
Это говорит лишь об одном, медицины у нас нет, просто фантик!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Леська
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 23:14
Аделуя. Казахстан 2050 Алга.
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Rfhksufi
  • serega111777
  • Лия
 нашевсе (Посетители) Вчера, 22:56
И все равно продалжают ходить без масок, гулять спокойна.
Очнитесь же, вот уже и на первое место вышли в мире. А численость наша маленькая.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика