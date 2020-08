Принцип работы Яндекс.Такси изменится в Казахстане

Казахстанцам необходимо обновить приложение.



Яндекс запустил приложение Go. В разных городах Казахстана можно будет передвигаться на такси, моментально отправлять посылки, экспресс-доставку блюд из ресторанов,. Также в приложение есть «живое» расписание общественного транспорта. В других странах будет доступен каршеринг и поездки с персональным водителем, доставка продуктов из магазинов, грузоперевозки, передает Liter.kz.



Go появится на месте приложения Яндекс.Такси. Первые шаги к новому приложению были сделаны еще в 2019 году, когда в Казахстане в Яндекс.Такси была добавлена Еда. Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Яндекс Go будет использовать все их ключевые технологии.



Водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать «вхолостую» и не будут простаивать в ожидании заказов. В компании пообещали, что такси приедет меньше чем за пять минут, доставка вещей или документов в среднем занимает 20 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут.



«Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Яндекса мы делаем повседневные дела настолько легкими, что люди могут ими заниматься на бегу и параллельно с другими делами», — рассказал генеральный директор группы компаний «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.



Вместе с названием изменится интерфейс Яндекс Go, но останется преемственность со стилем Яндекс.Такси. На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы Яндекса предугадывают, что именно сейчас нужно, – добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или вызвать курьера доставки.



Пользователям приложения Яндекс.Такси нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на Яндекс Go. Для новых пользователей сервис Яндекс Go уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.



Яндекс.Такси появился в Казахстане в 2016 году, сейчас сервис работает в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте и еще 17 городах страны. В конце 2019 года помимо поездок на такси в нем стала доступна функция доставки.