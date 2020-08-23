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Жуткое видео: Перебегавшего пешеход карагандинца сбили на «зебре»

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Жуткое видео: Перебегавшего пешеход карагандинца сбили на «зебре»
Фото: скриншот видео
В Сети появилось видео ДТП, на кадрах которого зафиксирован момент наезда на пешехода по проспекту Бухар жырау, передает ИА «NewTimes.kz».

В группе patriotkaragandy в Instagram появилось видео с места происшествия.

Мужчина, на которого наехал 20-летний водитель Ваз 21099, перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Не затормозивший перед «зеброй» парень на скорости сбил 47-летнего карагандинца. От удара пострадавшего отбросило на несколько метров.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что ДТП произошло 22 августа около 15:49 в районе остановки «16 магазин».

Пострадавшего госпитализировали в клинику Макажанова.

ВНИМАНИЕ! Следующее видео не рекомендовано для просмотра людям со слабой психикой, беременным и несовершеннолетним!


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Сегодня пешехода сбили на проспекте Бухар жырау в Караганде. Водитель Ваз 21099 не снизил скорость перед "зеброй", хотя видел, что соседний автомобиль остановился. Но белая машина, которая едет впереди на видео, не остановилась, словно нет пешеходов, и это могло ввести водителя в заблуждение. Молодой человек в больнице. Руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков: "Сегодня, 22 августа, в 15:49 часов в районе остановки "16 магазин" 20-летний водитель "Ваз 21099" со стороны улицы Гончарная в сторону ул. Волочаевская по проспекту Бухар жырау наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном участке. 47-летний пешеход госпитализирован", - сообщил Жанатай Сембеков. #никогда_не_бегите_на_дороге #не_перебегайте_проезжую_часть #сбили_пешехода #водитель_нарушил_пдд @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy)




Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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 замакима (Посетители) Сегодня, 13:41
Пешеход, значит пеший ход!!! А не бегеход
 
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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 13:32
Берегите друг друга. Водители притормаживайте, пешиходы не бегацие. Будьте взаимовежливы
 
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mer (Посетители) Сегодня, 12:52
Да у него видимо не всё с головой в порядке,раз побежал не глядя. Вот не давно видел видос, со скорой,где она ехала по встречной полосе, и на ПП как и здесь сбила ребёнка,вот где треш.My Webpage
 
 

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