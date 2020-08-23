Жуткое видео: Перебегавшего пешеход карагандинца сбили на «зебре»

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Сегодня пешехода сбили на проспекте Бухар жырау в Караганде. Водитель Ваз 21099 не снизил скорость перед "зеброй", хотя видел, что соседний автомобиль остановился. Но белая машина, которая едет впереди на видео, не остановилась, словно нет пешеходов, и это могло ввести водителя в заблуждение. Молодой человек в больнице. Руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков: "Сегодня, 22 августа, в 15:49 часов в районе остановки "16 магазин" 20-летний водитель "Ваз 21099" со стороны улицы Гончарная в сторону ул. Волочаевская по проспекту Бухар жырау наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном участке. 47-летний пешеход госпитализирован", - сообщил Жанатай Сембеков. #никогда_не_бегите_на_дороге #не_перебегайте_проезжую_часть #сбили_пешехода #водитель_нарушил_пдд @patriotkaragandy
Комментарии ( 3 )
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