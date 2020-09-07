Несчастливый возраст: ученые назвали самых депрессивных людей

«Кривая счастья», говорят ученые, похожа на букву U.
Самыми несчастливыми считают себя люди в возрасте 47-48 лет. Такой вывод сделали ученые из Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в США.
При этом, как говорится в итоговом документе по материалам исследования, состояние никак не связано с внешними факторами. Оно полностью обусловлено гормональным балансом и биохимическими процессами, происходящими в организме.
Анализ «несчастливости» проводился в 132 странах. В ходе испытаний люди разного возраста оценивали свою удовлетворенность жизнью.
Оказалось, что самыми счастливыми себя считают люди в возрасте от 18 до 20 лет. При этом «кривая счастья» в течение жизни напоминает латинскую букву U.
Ранее психолог рассказал, есть ли на самом деле связь между счастьем и уровнем материального благополучия. Известное выражение «Не в деньгах счастье», оказывается, имеет физиологическое обоснование, и связано оно с гормоном дофамином.
Специалист отмечает, что понимание счастья меняется с жизненным опытом. Молодежь не страшится отсутствия денег, а после 35 лет уже начинает строить временную составляющую.
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