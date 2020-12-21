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В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 10:44
В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19
Фото из открытых источников
Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал А. Мамин.

Премьер-министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:31
надеюсь у нас будет нормальная, проверенная, действующая альтернатива этой болотной жиже
 
 

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