В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.



На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.



Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал А. Мамин.



Премьер-министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.