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Умер главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Умер главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев
Фото: informburo.kz
30 января от инфаркта скоропостижно скончался главный редактор информационно-аналитического портала Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Михаил Дорофеев больше 25 лет работал в различных СМИ Казахстана. Сначала в СМИ Атырауской области, затем в республиканских – на телеканале КТК, в газетах "Экспресс К", "Город" и "Мегаполис". Занимал менеджерские позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО "Телевидение г. Астана" и генеральным продюсером ТОО "Телекомпания "Эра". В разные годы был ведущим телевизионных программ "Портрет недели" (КТК), "Формула личности" (Казахстан, "Астана-ТВ"), "Тема" (телеканал "Астана"), "Открытый диалог" ("Хабар"). Работал пресс-секретарём группы компаний "Верный Капитал", директором департамента по связям с общественностью в компании "АО "Разведка Добыча КазМунайГаз". Лауреат премии Президента РК в области СМИ, академик Академии журналистики Казахстана.

Михаил Дорофеев возглавлял Informburo.kz с момента его основания в 2015 году. Под руководством Михаила Informburo.kz очень быстро превратился в один самых популярных информационных ресурсов Казахстана, которому читатели доверяли, ценили за оперативность и, самое главное, за объективность в подаче информации.

"Я потрясён печальной новостью о скоропостижной кончине Михаила. Все, кто знал Михаила, запомнят его как интеллектуала, профессионала, человека с критическим складом ума, чувством юмора и твёрдыми жизненными принципами. Михаил был наставником для многих молодых журналистов и взрастил не одно поколение сильных журналистов, которые продолжат его путь в профессии. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила, коллективам Informburo.kz и 31 канала, я скорблю вместе с вами", – сказал глава группы компаний "Верный Капитал" Булат Утемуратов.

"За все годы, которые мы работали с Михаилом, мне никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и высоком профессионализме. Михаил был не только моим коллегой, но и товарищем, с которым можно было посоветоваться и получить альтернативный взгляд на ситуацию, услышать слова поддержки. Михаила уважали все, кому приходилось взаимодействовать с ним, за его стремление быть честным и объективным, за его профессионализм и порядочность. Горько и очень тяжело писать о Михаиле в прошедшем времени, но я уверен, что был бы он жив, он смог бы реализовать еще множество нужных обществу проектов. Я приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила", – сказал Ерлан Оспанов, генеральный директор группы компаний "Верный Капитал".

Коллектив Informburo.kz, 31 канала и группы компаний "Верный Капитал" скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Дорофеева.


Источник: informburo.kz
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