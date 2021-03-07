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От щедрот из пустого кармана: Как Казахстан помогает другим странам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:43
От щедрот из пустого кармана: Как Казахстан помогает другим странам
Фото: Freepik.com
Каждый год Казахстан оказывает посильную помощь соседним странам. На 2021 год уже запланировано отправление 10 тысяч тонн пшеничной муки в Кыргызстан и Таджикистан. Правда цена такого жеста – 204,5 миллиона тенге. Так ли необходимы эти траты и сколько денег страна отдала за период пандемии ради имиджа, читайте в обзоре ИА «NewTimes.kz».

Согласно постановлению из резерва, запланированного на этот год, будет выделены средства на отправку муки соседям. 149 крытых вагонов отправятся из Костаная до Бишкека и Душанбе, по 5 тысяч тонн на каждый адрес. В прошлом году Казахстан уже делал подобное.

В апреле 2020 в Кыргызстан было отправлено 800 тонн муки. Тогда груз доставляли на 12 вагонах с учетом всех санитарных норм. Оставшееся собирались отправить позже. Довольно интересный жест, хотя месяцем ранее в РК ввели ограничения на вывоз зерна и муки. Такой запрет был мотивирован чрезвычайным положением, якобы для обеспечения внутренних потребностей. Наверное, слишком много тогда собрали и от щедрости казахской передали соседям. И такая помощь касается вообще всего, чем страна помогает Кыргызстану. Да, те же ИВЛ, которые в ноябре 2020 года были отправлены в Бишкек. Тогда было передано 400 аппаратов, собирающиеся на заводе в Кокшетау. Общая стоимость всей доставки составила 389 миллионов тенге. Загвоздка в том, что в месяц из предприятия выходят только 500 таких. И большую часть месячного оборота было безвозмездно отдано. В то время, когда этих приборов не хватало по всей стране.

А вот оставшиеся 100 экземпляров, выпущенные кокшетауской фирмой тоже отдали. Только на этот раз Таджикистану. В отличие от кыргызстанцев, ИВЛов им досталось мало, но муки им отсыпали побольше. Получилось, что вначале мы создаем условия, чтобы подготовить резерв этой муки, потом отправляем ее в качестве гуманитарной помощи, а затем встречаем повышение цен на внутреннем рынке.

Впрочем, за прошлый год Казахстан не скупился на подарки. Страна поделилась излишками еще с Узбекистаном и Афганистаном.

Так за 2020 год в Кабул отправилась как гуманитарная, так и продовольственная помощь. Сначала в Афганистан было передано свыше пяти тысяч единиц товара. Среди них спальные мешки, зимние палатки, складные кровати, простыни, подушки и многое другое. Все это выделялось из материального резерва и должно было помочь пострадавшим в результате наводнения в Афганистане. Затем уже продукты питания.

В Ташкент же за весь 2020 год отправляли только продукты. В июле, в том же постановлении, где предписывалось оказать помощь Кабулу, были указаны товары, направлявшиеся в Узбекистан. Так, туда было отправлено 600 тонн пшеничной муки, 250 тонн гречневой крупы, 100 тысяч литров растительного масла и 50 тысяч молочных консервов.

За весь 2020 год, Казахстан потратил на помощь другим в общей сумме 3,1 миллион долларов. Внушительно, учитывая, что цена выражается в товаре. И если деньги на транспортировку выделяются из чрезвычайного резерва, то вот продукты вместо того, чтобы сразу оседать на полках наших магазинов, складываются в крытые вагоны. И хорошо, если отечественный рынок переполнен, и мы жестом доброй воли отдаем излишки. Но ведь не тогда, когда отсутствие продукта вызывает значительное повышение цен в стране.


Источник: newtimes.kz
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