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Аутсайдеров по неосвоению бюджета среди министерств назвал глава Минфина

Просмотров:533 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Аутсайдеров по неосвоению бюджета среди министерств назвал глава Минфина
Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Информацию о расходах государственного бюджета за два месяца предоставил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Расходы государственного бюджета исполнены на 97,3%, республиканского – на 99%, местных бюджетов – на 94,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 510 млрд тенге. Неисполнение составило 25 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Неосвоено - 12 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Министерство обороны, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции и Министерство культуры и спорта", - сказал Жамаубаев.

По его словам, основные причины неосвоения это длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, длительное согласование документов по оплате, несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства.

Министр отметил, что расходы местных бюджетов составили 853 млрд тенге. Не исполнено - 49 млрд тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн тенге. На 1 марта им выделено 211 млрд тенге. Из них освоено –95,1%. Не исполнено –10 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд тенге, не освоено - 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской области, г.Нур-Султан, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях", - добавил спикер.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 4 )

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касым (Посетители) Сегодня, 11:42
Представить страшно акимат при наличии денег не работает как следует, а при дефиците бюджета что будет.
Я же писал акима на мыло давно пора
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 10:57
В Мангистау все хорошо получается? Нечего улучшать?
 
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  • касым
 Сашa (Посетители) Сегодня, 10:44
Бюджет освоен - коттедж построен lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • non_alcoholic
  • касым
 GuF (Посетители) Сегодня, 10:37
аутсайдеры по распилу
 
 

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