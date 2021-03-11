Аутсайдеров по неосвоению бюджета среди министерств назвал глава Минфина

Информацию о расходах государственного бюджета за два месяца предоставил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"Расходы государственного бюджета исполнены на 97,3%, республиканского – на 99%, местных бюджетов – на 94,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 510 млрд тенге. Неисполнение составило 25 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Неосвоено - 12 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Министерство обороны, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции и Министерство культуры и спорта", - сказал Жамаубаев.



По его словам, основные причины неосвоения это длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, длительное согласование документов по оплате, несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства.



Министр отметил, что расходы местных бюджетов составили 853 млрд тенге. Не исполнено - 49 млрд тенге.



"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн тенге. На 1 марта им выделено 211 млрд тенге. Из них освоено –95,1%. Не исполнено –10 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд тенге, не освоено - 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской области, г.Нур-Султан, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях", - добавил спикер.