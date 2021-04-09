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Илон Маск показал обезьяну, играющую на компьютере в Pong силой мысли. Следующий шаг — стримить и писать в твиттер

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:09
Илон Маск показал обезьяну, играющую на компьютере в Pong силой мысли. Следующий шаг — стримить и писать в твиттер
Кадр видео
Стартап Илона Маска Neuralink, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру, наконец-то выполнил свое обещание и показал обезьяну, играющую в игру Pong силой мысли.

Животное зовут Пейджер, ему девять лет, это самец макаки. Примерно за шесть недель до съемки ролика Пейджеру вживили в череп беспроводной имплантат. С его помощью макака и научилась управлять компьютерным курсором силой мысли.


«Обезьяна буквально играет в видеоигру силой телепатии, используя чип в мозге!!»
Сперва Пейджер играл в Pong специальным джойстиком. Его поощряли за это банановым пюре, которое подавали через металлическую трубку. В процессе игры Neuralink записывал данные о мозговой активности, связанной с движениями конечностей. Вскоре специальный алгоритм научился предугадывать движения и их направление по нейроимпульсам — полученные данные передавали на компьютер с Pong.

После калибровки нейроинтерфейса Пейджеру отключили джойстик. Макака по привычке пользовалась им для игры, хотя на самом деле он уже не работал. При этом Пейджер успешно ловил шарик, даже когда ученые увеличили скорость игры. За это в конце ролика его наградили настоящим бананом.





Источник: Meduza
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