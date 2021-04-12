«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Апреля
+20...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.15 KZT
  • €1 = 515.06 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поехали! Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 годам - онлайн-трансляция

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Поехали! Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 годам - онлайн-трансляция
Фото © Sputnik
Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Этим человеком стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле "Восток".

Предлагаем перенестись в 1961 год и в режиме реального времени проследить за историческим событием. Гагарин стартовал в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур.

Позывной Гагарина во время полета — "Кедр".

Кто вел переговоры с космонавтом
На старте через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-1":

председатель Государственного Комитета Совета Министров по оборонной технике Константин Руднев;
главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев;
заместитель начальника боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант авиации Николай Каманин;
главный конструктор НИИ-695 Юрий Быков;
космонавт капитан Павел Попович;
представитель Лётно-исследовательского института ГКАТ Марк Галлай.
Переговоры также велись:

в Колпашево через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-2";
в Елизово через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-3";
в Хабаровске через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна";
в Москве через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна".
Источник записей и расшифровки переговоров - РКК "Энергия" им. С.П. Королёва.

New messages
14:25
Сколько времени продлился первый полет
Первоначально сообщалось, что 108 минут.

Однако позже в документе из ОКБ-1 были опубликованы другие данные: посадка пилота в 10:53 при старте в 9:06:5 (итого 106 минут). Об этом стало известно в 2011 году.

Трансляция завершена.

14:21
"В космосе небо черного цвета"

Интервью Гагарина финляндскому журналисту.

Сказал, что приятнее смотреть на небо с Земли, тогда оно голубое. Но, может быть, мы еще привыкнем к черному небу - когда полетим к другим планетам.




14:13
Как слушали и как читали о полете Гагарина
Новость о первом полете человека в космос стала главным событием в мировых СМИ.

Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
© Sputnik / Юрий Сомов

В этот же день Гагарин сообщил руководителям Компартии и Советского правительства о благополучном завершении полета космического корабля "Восток". С ним говорил лично Никита Хрущев

13:56
Живой! Встреча
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года.

13:55
Приземление
Обгоревший железный шар – спускаемый космический аппарат – упал в поле колхоза "Ленинский путь", юго-западнее города Энгельса в Саратовской области.

Неподалеку на парашюте спустился Юрий Гагарин.

Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области

13:25
Начался спуск корабля
Включилась тормозная двигательная установка, корабль "Восток" пошел на спуск.

13:03
"Говорит Москва! Говорит Москва!"
Многие в тот день подумали, что Левитан сейчас объявит о начале войны. Однако вскоре тревога сменилась ликованием.

Семья Юрия Гагарина узнала о его полете тоже по радио. Начался переполох.

13:02
Гражданам СССР объявили о полете советского космического корабля
Юрий Левитан зачитал сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина:

"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Минимальное удаление от поверхности Земли равно 175 километрам, а максимальное расстояние составляет 302 километра; вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4 725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя".

12:57
Над США
Юрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой.

12:49
В тени планеты
Космический корабль "Восток" входит в тень Земли.

12:26
Состояние невесомости
Гагарин доложил, что наступило состояние невесомости.

"Кедр": Полет проходит успешно. Чувство невесомости нормальное. Самочувствие хорошее. Все приборы, вся система работают хорошо.

12:22
Американцы засекли "Восток"
Радиосигналы космического корабля "Восток" запеленговали на американской радарной станции Шамия на Алеутских островах. Через 5 минут отправлена шифровка в Пентагон.

12:12
Последний этап перед выходом на орбиту
"Кедр": Произошло выключение второй ступени.

"Заря 1" (Королев): Работает то, что нужно. Последний этап. Все нормально.

"Кедр": Понял Вас: слышал включение. Самочувствие отличное. Наблюдаю Землю: видимость хорошая, настроение бодрое, перегрузки растут, чувствую отлично.

"Заря 1" (Королев): Понял Вас.

12:11
"Продолжайте полет"
"Заря 1" (Королев): Молодец, отлично! Все идет хорошо.

"Кедр": Наблюдаю облака... Место посадки... Красиво, красота-то какая! Как слышите?

"Заря 1" (Королев): Слышим Вас отлично, продолжайте полет.

"Кедр": Полет продолжается хорошо, перегрузки растут, медленное вращение, все переносится хорошо, перегрузки небольшие, самочувствие отличное. В иллюминаторе наблюдаю Землю: все больше закрывается облаками.

"Заря 1" (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично.

Заря 1 (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично

12:10
"Вижу Землю"
"Заря 1" (Королев): Сброшен конус, все нормально. Как самочувствие?

"Кедр": Сброс головного обтекателя... вижу Землю... несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое.

12:07
Поехали!!
"Заря 1" (Королев): Дается зажигание...

"Кедр": Понял: дается зажигание.

"Заря 1" (Королев): Предварительная ступень...

Промежуточная...

Главная...

Подъем!

"Кедр": Поехали!..

"Заря 1" (Королев): Мы все желаем Вам доброго полета, все нормально.

"Кедр": До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!

"Заря 1" (Королев): До свидания, до скорой встречи!

12:06
"Заря 1" (Королев): Идут наддувы, отошла кабель-мачта, все нормально.

"Кедр": Понял Вас, почувствовал. Слышу работу клапанов.

"Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо.

12:05
Последние приготовления
"Заря 1" (Королев): Все нормально: дренажные клапана закрылись.

"Кедр": Понял Вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к старту готов.

"Заря 1" (Королев): Отлично.

12:04
"Заря 1" (Королев): Ключ поставлен на дренаж.

"Кедр": Понял Вас.

12:03
Ключ на старт!
"Заря 1" (Королев): Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у Вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности.

"Кедр": Вас понял.

"Заря 1" (Королев): Ключ на старт! Дается продувка.

"Кедр": Понял Вас.

12:02
Минутная готовность, Гагарин задерживается с ответом
"Заря 1" (Королев): Минутная готовность. Как Вы слышите?

"Кедр": Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом.

"Заря 1" (Королев): Понял Вас.

12:00
"Настроение бодрое, к старту готов"
"Заря 1" (Королев): У нас все нормально. До начала наших операций - до минутной готовности - еще пара минут. Как слышите меня?

"Кедр": Я слышу Вас хорошо. Вас понял: до начала операции осталось еще парочка минут. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов, все нормально.

"Заря 1" (Королев): Понял Вас, понял хорошо.

11:58
Объявлена 5-минутная готовность
Остались считанные минуты до первого полета человека в космос. И ни он, ни кто-то другой не знают, вернется ли космонавт из этого путешествия, вернется ли живым.

Дублер Гагарина уезжает
Объявлена 30-минутная готовность. Дублеру Юрия Гагарина, космонавту Герману Титову, объявлено, что он может снять скафандр и ехать в пункт наблюдения.

11:10
50-минутная готовность. Обнаружили неисправность
Объявлена 50-минутная готовность. Устранена единственная неисправность - ее нашли при закрытии люка №1. Быстро открыли и все поправили.

10:40
Как друзья подбадривали Гагарина перед полетом в неизвестность
В этом видео друг Гагарина, космонавт капитан Павел Попович, поет переделанную версию "Ландышей" – про портвейн.



10:37
"Споем после прилета"
"Заря 1" (Попович): Как слышите?
"Кедр": Слышу Вас хорошо. Как меня?
"Заря 1" (Попович): Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят?
"Кедр": Конечно, я работой не очень занят.
"Заря 1" (Попович): Нашел продолжение "Ландышей". Понял?
"Кедр": Понял, понял - продолжай.
"Заря 1" (Попович): Споем сегодня вечером.

10:34
Какая атмосфера царила перед полетом?
Шла проверка всех систем, но нашлось время и шуткам. Кстати, в полете Гагарин пел песню "Ландыши".

"Заря 1" (Попович): Юра, как дела?
"Кедр": Как учили (смех).
"Заря 1" (Попович): Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой говорит?
"Кедр": Понял - Ландыш (смех. Ландышем назван космонавт Павел Попович).
"Заря 1" (Попович): Сейчас с тобой будут говорить.
(Быков): Я прошу, если у Вас есть время, подключить передатчики KB и поговорить, дать отсчет примерно до 20. Если у Вас есть время, если Вы не заняты, сообщите. Как поняли? Юра, только начинай через минуту примерно. Понял?

10:28
Переговоры с Королевым
"Заря 1" (Королев): Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич?
"Кедр": Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков нормально, перехожу на телефон.
"Заря 1" (Королев): Понял Вас. Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально, все хорошо.
"Кедр": Понял. Я так и знал.
"Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо, все нормально.

10:12
Меню для космонавта
На борт космического корабля Гагарину дали "продуктовую корзинку". Что в ней было: несколько видов пюре, паштеты, соки, десерт.

10:10
Начало переговоров в эфире
7:10 по Москве. Юрий Гагарин занял свое место в космическом корабле.

Начались переговоры в эфире. Позывной первого космонавта – "Кедр":

"Кедр": Как слышите меня?
"Заря 1" (руководитель подготовки космонавтов Каманин): Слышу хорошо.
"Заря 1" (Каманин): Как слышите меня?
"Кедр": Вас слышу хорошо.

00:00 / 04:00
09:54
Гагарин уже в "Востоке"
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.

Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.

Последние наставления
Сергей Королев дает Гагарину последние напутствия перед стартом

Перед стартом
6:50 по Москве. Гагарин уже вышел из автобуса ЛАЗ-695Б, в котором приехал на стартовую площадку. Вместе с ним – дублер Герман Титов.

09:00
Началось заседание государственной комиссии
Очень короткое: "Все готово".

Подписано полетное задание космонавту №1.

08:30
12 апреля 1961 года
5:30 по Москве – подъем космонавта Юрия Гагарина.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Icore (Посетители) Сегодня, 18:05
Юра, прости...Мы всё.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика