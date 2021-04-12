Поехали! Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 годам - онлайн-трансляция









Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Этим человеком стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле "Восток".Предлагаем перенестись в 1961 год и в режиме реального времени проследить за историческим событием. Гагарин стартовал в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур.Позывной Гагарина во время полета — "Кедр".Кто вел переговоры с космонавтомНа старте через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-1":председатель Государственного Комитета Совета Министров по оборонной технике Константин Руднев;главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев;заместитель начальника боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант авиации Николай Каманин;главный конструктор НИИ-695 Юрий Быков;космонавт капитан Павел Попович;представитель Лётно-исследовательского института ГКАТ Марк Галлай.Переговоры также велись:в Колпашево через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-2";в Елизово через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-3";в Хабаровске через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна";в Москве через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна".Источник записей и расшифровки переговоров - РКК "Энергия" им. С.П. Королёва.New messages14:25Сколько времени продлился первый полетПервоначально сообщалось, что 108 минут.Однако позже в документе из ОКБ-1 были опубликованы другие данные: посадка пилота в 10:53 при старте в 9:06:5 (итого 106 минут). Об этом стало известно в 2011 году.Трансляция завершена.14:21Интервью Гагарина финляндскому журналисту.Сказал, что приятнее смотреть на небо с Земли, тогда оно голубое. Но, может быть, мы еще привыкнем к черному небу - когда полетим к другим планетам.14:13Как слушали и как читали о полете ГагаринаНовость о первом полете человека в космос стала главным событием в мировых СМИ.Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос© Sputnik / Юрий СомовВ этот же день Гагарин сообщил руководителям Компартии и Советского правительства о благополучном завершении полета космического корабля "Восток". С ним говорил лично Никита Хрущев13:56Живой! ВстречаЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года.13:55ПриземлениеОбгоревший железный шар – спускаемый космический аппарат – упал в поле колхоза "Ленинский путь", юго-западнее города Энгельса в Саратовской области.Неподалеку на парашюте спустился Юрий Гагарин.Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области13:25Начался спуск корабляВключилась тормозная двигательная установка, корабль "Восток" пошел на спуск.13:03"Говорит Москва! Говорит Москва!"Многие в тот день подумали, что Левитан сейчас объявит о начале войны. Однако вскоре тревога сменилась ликованием.Семья Юрия Гагарина узнала о его полете тоже по радио. Начался переполох.13:02Гражданам СССР объявили о полете советского космического корабляЮрий Левитан зачитал сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина:"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.Минимальное удаление от поверхности Земли равно 175 километрам, а максимальное расстояние составляет 302 километра; вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4 725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя".12:57Над СШАЮрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой.12:49В тени планетыКосмический корабль "Восток" входит в тень Земли.12:26Состояние невесомостиГагарин доложил, что наступило состояние невесомости."Кедр": Полет проходит успешно. Чувство невесомости нормальное. Самочувствие хорошее. Все приборы, вся система работают хорошо.12:22Американцы засекли "Восток"Радиосигналы космического корабля "Восток" запеленговали на американской радарной станции Шамия на Алеутских островах. Через 5 минут отправлена шифровка в Пентагон.12:12Последний этап перед выходом на орбиту"Кедр": Произошло выключение второй ступени."Заря 1" (Королев): Работает то, что нужно. Последний этап. Все нормально."Кедр": Понял Вас: слышал включение. Самочувствие отличное. Наблюдаю Землю: видимость хорошая, настроение бодрое, перегрузки растут, чувствую отлично."Заря 1" (Королев): Понял Вас.12:11"Продолжайте полет""Заря 1" (Королев): Молодец, отлично! Все идет хорошо."Кедр": Наблюдаю облака... Место посадки... Красиво, красота-то какая! Как слышите?"Заря 1" (Королев): Слышим Вас отлично, продолжайте полет."Кедр": Полет продолжается хорошо, перегрузки растут, медленное вращение, все переносится хорошо, перегрузки небольшие, самочувствие отличное. В иллюминаторе наблюдаю Землю: все больше закрывается облаками."Заря 1" (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично.Заря 1 (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично12:10"Вижу Землю""Заря 1" (Королев): Сброшен конус, все нормально. Как самочувствие?"Кедр": Сброс головного обтекателя... вижу Землю... несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое.12:07Поехали!!"Заря 1" (Королев): Дается зажигание..."Кедр": Понял: дается зажигание."Заря 1" (Королев): Предварительная ступень...Промежуточная...Главная...Подъем!"Кедр": Поехали!.."Заря 1" (Королев): Мы все желаем Вам доброго полета, все нормально."Кедр": До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!"Заря 1" (Королев): До свидания, до скорой встречи!12:06"Заря 1" (Королев): Идут наддувы, отошла кабель-мачта, все нормально."Кедр": Понял Вас, почувствовал. Слышу работу клапанов."Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо.12:05Последние приготовления"Заря 1" (Королев): Все нормально: дренажные клапана закрылись."Кедр": Понял Вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к старту готов."Заря 1" (Королев): Отлично.12:04"Заря 1" (Королев): Ключ поставлен на дренаж."Кедр": Понял Вас.12:03Ключ на старт!"Заря 1" (Королев): Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у Вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности."Кедр": Вас понял."Заря 1" (Королев): Ключ на старт! Дается продувка."Кедр": Понял Вас.12:02Минутная готовность, Гагарин задерживается с ответом"Заря 1" (Королев): Минутная готовность. Как Вы слышите?"Кедр": Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом."Заря 1" (Королев): Понял Вас.12:00"Настроение бодрое, к старту готов""Заря 1" (Королев): У нас все нормально. До начала наших операций - до минутной готовности - еще пара минут. Как слышите меня?"Кедр": Я слышу Вас хорошо. Вас понял: до начала операции осталось еще парочка минут. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов, все нормально."Заря 1" (Королев): Понял Вас, понял хорошо.11:58Объявлена 5-минутная готовностьОстались считанные минуты до первого полета человека в космос. И ни он, ни кто-то другой не знают, вернется ли космонавт из этого путешествия, вернется ли живым.Дублер Гагарина уезжаетОбъявлена 30-минутная готовность. Дублеру Юрия Гагарина, космонавту Герману Титову, объявлено, что он может снять скафандр и ехать в пункт наблюдения.11:1050-минутная готовность. Обнаружили неисправностьОбъявлена 50-минутная готовность. Устранена единственная неисправность - ее нашли при закрытии люка №1. Быстро открыли и все поправили.10:40Как друзья подбадривали Гагарина перед полетом в неизвестностьВ этом видео друг Гагарина, космонавт капитан Павел Попович, поет переделанную версию "Ландышей" – про портвейн.10:37"Споем после прилета""Заря 1" (Попович): Как слышите?"Кедр": Слышу Вас хорошо. Как меня?"Заря 1" (Попович): Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят?"Кедр": Конечно, я работой не очень занят."Заря 1" (Попович): Нашел продолжение "Ландышей". Понял?"Кедр": Понял, понял - продолжай."Заря 1" (Попович): Споем сегодня вечером.10:34Какая атмосфера царила перед полетом?Шла проверка всех систем, но нашлось время и шуткам. Кстати, в полете Гагарин пел песню "Ландыши"."Заря 1" (Попович): Юра, как дела?"Кедр": Как учили (смех)."Заря 1" (Попович): Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой говорит?"Кедр": Понял - Ландыш (смех. Ландышем назван космонавт Павел Попович)."Заря 1" (Попович): Сейчас с тобой будут говорить.(Быков): Я прошу, если у Вас есть время, подключить передатчики KB и поговорить, дать отсчет примерно до 20. Если у Вас есть время, если Вы не заняты, сообщите. Как поняли? Юра, только начинай через минуту примерно. Понял?10:28Переговоры с Королевым"Заря 1" (Королев): Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич?"Кедр": Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков нормально, перехожу на телефон."Заря 1" (Королев): Понял Вас. Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально, все хорошо."Кедр": Понял. Я так и знал."Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо, все нормально.10:12Меню для космонавтаНа борт космического корабля Гагарину дали "продуктовую корзинку". Что в ней было: несколько видов пюре, паштеты, соки, десерт.10:10Начало переговоров в эфире7:10 по Москве. Юрий Гагарин занял свое место в космическом корабле.Начались переговоры в эфире. Позывной первого космонавта – "Кедр":"Кедр": Как слышите меня?"Заря 1" (руководитель подготовки космонавтов Каманин): Слышу хорошо."Заря 1" (Каманин): Как слышите меня?"Кедр": Вас слышу хорошо.00:00 / 04:0009:54Гагарин уже в "Востоке"Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.Последние наставленияСергей Королев дает Гагарину последние напутствия перед стартомПеред стартом6:50 по Москве. Гагарин уже вышел из автобуса ЛАЗ-695Б, в котором приехал на стартовую площадку. Вместе с ним – дублер Герман Титов.09:00Началось заседание государственной комиссииОчень короткое: "Все готово".Подписано полетное задание космонавту №1.08:3012 апреля 1961 года5:30 по Москве – подъем космонавта Юрия Гагарина.