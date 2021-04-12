Поехали! Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 годам - онлайн-трансляция

Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Этим человеком стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле "Восток".
Предлагаем перенестись в 1961 год и в режиме реального времени проследить за историческим событием. Гагарин стартовал в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур.
Позывной Гагарина во время полета — "Кедр".
Кто вел переговоры с космонавтом На старте через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-1":
председатель Государственного Комитета Совета Министров по оборонной технике Константин Руднев; главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королев; заместитель начальника боевой подготовки ВВС генерал-лейтенант авиации Николай Каманин; главный конструктор НИИ-695 Юрий Быков; космонавт капитан Павел Попович; представитель Лётно-исследовательского института ГКАТ Марк Галлай. Переговоры также велись:
в Колпашево через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-2"; в Елизово через УКВ-радиостанцию позывным "Заря-3"; в Хабаровске через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна"; в Москве через KB-радиостанцию Министерства связи позывным "Весна". Источник записей и расшифровки переговоров - РКК "Энергия" им. С.П. Королёва.
New messages 14:25 Сколько времени продлился первый полет Первоначально сообщалось, что 108 минут.
Однако позже в документе из ОКБ-1 были опубликованы другие данные: посадка пилота в 10:53 при старте в 9:06:5 (итого 106 минут). Об этом стало известно в 2011 году.
Трансляция завершена.
14:21 "В космосе небо черного цвета"
Интервью Гагарина финляндскому журналисту.
Сказал, что приятнее смотреть на небо с Земли, тогда оно голубое. Но, может быть, мы еще привыкнем к черному небу - когда полетим к другим планетам.
14:13 Как слушали и как читали о полете Гагарина Новость о первом полете человека в космос стала главным событием в мировых СМИ.
В этот же день Гагарин сообщил руководителям Компартии и Советского правительства о благополучном завершении полета космического корабля "Восток". С ним говорил лично Никита Хрущев
13:56 Живой! Встреча Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года.
13:55 Приземление Обгоревший железный шар – спускаемый космический аппарат – упал в поле колхоза "Ленинский путь", юго-западнее города Энгельса в Саратовской области.
Неподалеку на парашюте спустился Юрий Гагарин.
Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области
13:25 Начался спуск корабля Включилась тормозная двигательная установка, корабль "Восток" пошел на спуск.
13:03 "Говорит Москва! Говорит Москва!" Многие в тот день подумали, что Левитан сейчас объявит о начале войны. Однако вскоре тревога сменилась ликованием.
Семья Юрия Гагарина узнала о его полете тоже по радио. Начался переполох.
13:02 Гражданам СССР объявили о полете советского космического корабля Юрий Левитан зачитал сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина:
"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.
Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Минимальное удаление от поверхности Земли равно 175 километрам, а максимальное расстояние составляет 302 километра; вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4 725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя".
12:57 Над США Юрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой.
12:49 В тени планеты Космический корабль "Восток" входит в тень Земли.
12:26 Состояние невесомости Гагарин доложил, что наступило состояние невесомости.
"Кедр": Полет проходит успешно. Чувство невесомости нормальное. Самочувствие хорошее. Все приборы, вся система работают хорошо.
12:22 Американцы засекли "Восток" Радиосигналы космического корабля "Восток" запеленговали на американской радарной станции Шамия на Алеутских островах. Через 5 минут отправлена шифровка в Пентагон.
12:12 Последний этап перед выходом на орбиту "Кедр": Произошло выключение второй ступени.
"Заря 1" (Королев): Работает то, что нужно. Последний этап. Все нормально.
"Кедр": Полет продолжается хорошо, перегрузки растут, медленное вращение, все переносится хорошо, перегрузки небольшие, самочувствие отличное. В иллюминаторе наблюдаю Землю: все больше закрывается облаками.
"Заря 1" (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично.
Заря 1 (Королев): Все идет нормально. Вас поняли, слышим отлично
12:10 "Вижу Землю" "Заря 1" (Королев): Сброшен конус, все нормально. Как самочувствие?
"Кедр": Сброс головного обтекателя... вижу Землю... несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое.
"Заря 1" (Королев): Мы все желаем Вам доброго полета, все нормально.
"Кедр": До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!
"Заря 1" (Королев): До свидания, до скорой встречи!
12:06 "Заря 1" (Королев): Идут наддувы, отошла кабель-мачта, все нормально.
"Кедр": Понял Вас, почувствовал. Слышу работу клапанов.
"Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо.
12:05 Последние приготовления "Заря 1" (Королев): Все нормально: дренажные клапана закрылись.
"Кедр": Понял Вас. Настроение бодрое, самочувствие хорошее, к старту готов.
"Заря 1" (Королев): Отлично.
12:04 "Заря 1" (Королев): Ключ поставлен на дренаж.
"Кедр": Понял Вас.
12:03 Ключ на старт! "Заря 1" (Королев): Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у Вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности.
"Кедр": Вас понял.
"Заря 1" (Королев): Ключ на старт! Дается продувка.
"Кедр": Понял Вас.
12:02 Минутная готовность, Гагарин задерживается с ответом "Заря 1" (Королев): Минутная готовность. Как Вы слышите?
"Кедр": Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом.
"Заря 1" (Королев): Понял Вас.
12:00 "Настроение бодрое, к старту готов" "Заря 1" (Королев): У нас все нормально. До начала наших операций - до минутной готовности - еще пара минут. Как слышите меня?
"Кедр": Я слышу Вас хорошо. Вас понял: до начала операции осталось еще парочка минут. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов, все нормально.
"Заря 1" (Королев): Понял Вас, понял хорошо.
11:58 Объявлена 5-минутная готовность Остались считанные минуты до первого полета человека в космос. И ни он, ни кто-то другой не знают, вернется ли космонавт из этого путешествия, вернется ли живым.
Дублер Гагарина уезжает Объявлена 30-минутная готовность. Дублеру Юрия Гагарина, космонавту Герману Титову, объявлено, что он может снять скафандр и ехать в пункт наблюдения.
11:10 50-минутная готовность. Обнаружили неисправность Объявлена 50-минутная готовность. Устранена единственная неисправность - ее нашли при закрытии люка №1. Быстро открыли и все поправили.
10:40 Как друзья подбадривали Гагарина перед полетом в неизвестность В этом видео друг Гагарина, космонавт капитан Павел Попович, поет переделанную версию "Ландышей" – про портвейн.
10:37 "Споем после прилета" "Заря 1" (Попович): Как слышите? "Кедр": Слышу Вас хорошо. Как меня? "Заря 1" (Попович): Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят? "Кедр": Конечно, я работой не очень занят. "Заря 1" (Попович): Нашел продолжение "Ландышей". Понял? "Кедр": Понял, понял - продолжай. "Заря 1" (Попович): Споем сегодня вечером.
10:34 Какая атмосфера царила перед полетом? Шла проверка всех систем, но нашлось время и шуткам. Кстати, в полете Гагарин пел песню "Ландыши".
"Заря 1" (Попович): Юра, как дела? "Кедр": Как учили (смех). "Заря 1" (Попович): Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой говорит? "Кедр": Понял - Ландыш (смех. Ландышем назван космонавт Павел Попович). "Заря 1" (Попович): Сейчас с тобой будут говорить. (Быков): Я прошу, если у Вас есть время, подключить передатчики KB и поговорить, дать отсчет примерно до 20. Если у Вас есть время, если Вы не заняты, сообщите. Как поняли? Юра, только начинай через минуту примерно. Понял?
10:28 Переговоры с Королевым "Заря 1" (Королев): Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич? "Кедр": Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков нормально, перехожу на телефон. "Заря 1" (Королев): Понял Вас. Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально, все хорошо. "Кедр": Понял. Я так и знал. "Заря 1" (Королев): Понял Вас. Хорошо, все нормально.
10:12 Меню для космонавта На борт космического корабля Гагарину дали "продуктовую корзинку". Что в ней было: несколько видов пюре, паштеты, соки, десерт.
10:10 Начало переговоров в эфире 7:10 по Москве. Юрий Гагарин занял свое место в космическом корабле.
Начались переговоры в эфире. Позывной первого космонавта – "Кедр":
"Кедр": Как слышите меня? "Заря 1" (руководитель подготовки космонавтов Каманин): Слышу хорошо. "Заря 1" (Каманин): Как слышите меня? "Кедр": Вас слышу хорошо.
00:00 / 04:00 09:54 Гагарин уже в "Востоке" Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский. Он помог космонавту разместиться.
Последние наставления Сергей Королев дает Гагарину последние напутствия перед стартом
Перед стартом 6:50 по Москве. Гагарин уже вышел из автобуса ЛАЗ-695Б, в котором приехал на стартовую площадку. Вместе с ним – дублер Герман Титов.
09:00 Началось заседание государственной комиссии Очень короткое: "Все готово".
Подписано полетное задание космонавту №1.
08:30 12 апреля 1961 года 5:30 по Москве – подъем космонавта Юрия Гагарина.
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