«Я и мои отдыхающие хейтеры» - Imanbek

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) удивил фанатов подписью к фотографии.
На своей странице в Instagram он разместил фото с села Донентаев в Павлодарской области на фоне пасущихся баранов и овец, которое подписал: "Me & haters chilling", сопроводив смеющимся смайликом. С английского это переводится, как "Я и мои отдыхающие хейтеры".
В комментариях фолловеры удивились, что у диджея есть ненавистники.
"Неужели у тебя есть хейтэры? Тебя не любить невозможно" "Нет у тебя хейтеров"
"У нас так же))) пасти надо"
"Не уж то есть хейтеры"
"Откуда у тебя хейтеры, они ненормальные что ли?"
"Человек, который пишет биты Моргенштерну, Рите Оре, которому Эд Широн слова написал - ауыыылдааа кой багыыып (пасет баранов в ауле - прим. ред.)"
"Этих баранов полмира теперь увидит"
"У вас есть хейтеры?" - удивленно писали они, сопровождая свои комментарии смеющимися смайликами.
Другие фанаты Иманбека восхитились его простотой и пожелали ему всегда оставаться таким.
"Такой карапайым (простой - прим. ред.) и добился таких высот. Мололец!" "Красавчик, на родину предков приехал!"
"Красава, Иманбек"
"Так просто... Как будто сосед мой. Так и надо"
"Атмосферно... Я аж почувствовала свежий горный воздух и свежесть травы"
"Вооо, наш пацанчик"
"Такой простой, как карандаш. Оставайся таким же", - написали фолловеры.
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