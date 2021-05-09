«Я и мои отдыхающие хейтеры» - Imanbek

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) удивил фанатов подписью к фотографии.



На своей странице в Instagram он разместил фото с села Донентаев в Павлодарской области на фоне пасущихся баранов и овец, которое подписал: "Me & haters chilling", сопроводив смеющимся смайликом. С английского это переводится, как "Я и мои отдыхающие хейтеры".



В комментариях фолловеры удивились, что у диджея есть ненавистники.



"Неужели у тебя есть хейтэры? Тебя не любить невозможно"

"Нет у тебя хейтеров"



"У нас так же))) пасти надо"



"Не уж то есть хейтеры"



"Откуда у тебя хейтеры, они ненормальные что ли?"



"Человек, который пишет биты Моргенштерну, Рите Оре, которому Эд Широн слова написал - ауыыылдааа кой багыыып (пасет баранов в ауле - прим. ред.)"



"Этих баранов полмира теперь увидит"



"У вас есть хейтеры?" - удивленно писали они, сопровождая свои комментарии смеющимися смайликами.



Другие фанаты Иманбека восхитились его простотой и пожелали ему всегда оставаться таким.



"Такой карапайым (простой - прим. ред.) и добился таких высот. Мололец!"

"Красавчик, на родину предков приехал!"



"Красава, Иманбек"



"Так просто... Как будто сосед мой. Так и надо"



"Атмосферно... Я аж почувствовала свежий горный воздух и свежесть травы"



"Вооо, наш пацанчик"



"Такой простой, как карандаш. Оставайся таким же", - написали фолловеры.