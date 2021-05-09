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«Я и мои отдыхающие хейтеры» - Imanbek

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:55
«Я и мои отдыхающие хейтеры» - Imanbek
Фото: instagram.com/imanbekmusic
Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) удивил фанатов подписью к фотографии.

На своей странице в Instagram он разместил фото с села Донентаев в Павлодарской области на фоне пасущихся баранов и овец, которое подписал: "Me & haters chilling", сопроводив смеющимся смайликом. С английского это переводится, как "Я и мои отдыхающие хейтеры".

В комментариях фолловеры удивились, что у диджея есть ненавистники.

"Неужели у тебя есть хейтэры? Тебя не любить невозможно"
"Нет у тебя хейтеров"

"У нас так же))) пасти надо"

"Не уж то есть хейтеры"

"Откуда у тебя хейтеры, они ненормальные что ли?"

"Человек, который пишет биты Моргенштерну, Рите Оре, которому Эд Широн слова написал - ауыыылдааа кой багыыып (пасет баранов в ауле - прим. ред.)"

"Этих баранов полмира теперь увидит"

"У вас есть хейтеры?" - удивленно писали они, сопровождая свои комментарии смеющимися смайликами.

Другие фанаты Иманбека восхитились его простотой и пожелали ему всегда оставаться таким.

"Такой карапайым (простой - прим. ред.) и добился таких высот. Мололец!"
"Красавчик, на родину предков приехал!"

"Красава, Иманбек"

"Так просто... Как будто сосед мой. Так и надо"

"Атмосферно... Я аж почувствовала свежий горный воздух и свежесть травы"

"Вооо, наш пацанчик"

"Такой простой, как карандаш. Оставайся таким же", - написали фолловеры.


Источник: zakon.kz
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