Кто из казахстанцев должен вернуть 42 500 тенге, рассказали в Фонде соцстрахования

Некоторых казахстанцев просят вернуть 42 500 тенге, полученные в качестве соцвыплаты на период ЧП и карантинных ограничений в прошлом году. Кого это касается или может коснуться, сообщает Нурфин.



Напомним, что о возврате социальной выплаты на период чрезвычайного положения и карантинных ограничений в размере 42 500 тенге, которую в прошлом году получили многие казахстанцы, впервые заговорили уходящие в декретный отпуск женщины.



Но уведомления от Государственного фонда социального страхования, который производит социальные выплаты в Казахстане, стали поступать и другим жителям страны.



В частности, своим негодованием на эту тему поделилась одна из читательниц nur.kz, которая утверждает, что получила письмо из филиала ГФСС по городу Алматы с требованием добровольного возврата 42 500 тенге. В противном случае, как указывает женщина, ее, как незаконного получателя социальной помощи на период ЧП, ожидают судебные разбирательства.



На уточняющий вопрос, обращалась ли читательница за оформлением каких-либо социальных выплат в последнее время, как это делали декретницы, она ответила, что оформила пособие по инвалидности. С этой историей мы обратились в Государственный фонд социального страхования, где нам рассказали, кто из казахстанцев и почему должен вернуть 42 500 тенге.



Ответ из Государственного фонда социального страхования



В ГФСС отметили, что, согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании», из Государственного фонда социального страхования назначаются социальные выплаты на случаи:



утраты трудоспособности;.



потери кормильца;.



потери работы;.



потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);.



потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года. ГФСС при назначении социальных выплат имеет право производить проверку достоверности сведений, необходимых для назначения социальных выплат.



Для определения размера социальных выплат учитываются доходы заявителя, с которых уплачивались социальные отчисления за последние два года и, в некоторых случаях, год.



При рассмотрении обращения заявителя на назначение соцвыплат выявляются случаи, когда в период получения выплаты 42 500 тенге на его имя поступили социальные отчисления от работодателя.



В этой связи, в целях правильного определения среднемесячного дохода для назначения социальной выплаты и проверки факта потери дохода в период ЧП, ГФСС направляет запросы на имя работодателей.



В случае подтверждения работодателем факта получения дохода в виде заработной платы в период ЧП и ограничительных мероприятий, заявителю рекомендуется осуществить добровольный возврат необоснованно полученной выплаты 42 500 тенге.



«Следует отметить, что в период ЧП работники самостоятельно обращались за выплатой 42 500 тенге, без уведомления об этом работодателя. При этом, в форме заявления на выплату была предусмотрена отметка об ответственности заявителя за предоставление ложной информации. Таким образом, получатели выплаты 42 500 тенге несут ответственность в рамках законодательства Республики Казахстан», — резюмировали в фонде.



Почему просят вернуть 42 500 тенге



Социальные выплаты на случай потери дохода в связи с введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий выплачивали тем казахстанцам, которые на тот момент потеряли доход, работу или ушли в неоплачиваемый отпуск.



Факт потери дохода сотрудники ГФСС не проверяли, потому что в выплатах получатели нуждались незамедлительно, их выплачивали в упрощенном порядке без проверки каких-либо документов.



При оформлении других вышеуказанных социальных выплат, казахстанцы дают согласие на проверку своих доходов, с которых были произведены соцотчисления. То есть вернуть выплату, полученную в период ЧП или карантинных ограничений, могут попросить тех казахстанцев, которые на тот момент на самом деле не теряли доход и сейчас обратились в ГФСС за социальными выплатами на другие случаи.



Но это не повод не обращаться в Государственный фонд социального страхования в случае возникновения права на соцвыплаты. Если 42 500 тенге были получены незаконно, а после уведомления о необходимости их возврата получатель сделает это добровольно, то ему будет назначена материальная помощь в соответствии с размером его среднемесячной зарплаты и ситуацией, из-за которой он потерял доход.