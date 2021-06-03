Пчелы исчезают. О массовом вымирании крылатых опылителей заявил казахстанский пчеловод

лексей Шуркин является пчеловодом во втором поколении. Всю свою жизнь он посвятил изучению жизнедеятельности пчел, в 2004 году открыл собственную пасеку – более 100 пчелосемей, объездил всю страну и даже выпустил книгу о пчеловодстве. Для Алексея Шуркина проблема исчезновения пчел является глобальной, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Хабар 24».



«И в разговорах с пчеловодами это проблема довольно-таки остро стоит, и в основном она сейчас связана с тем, что у нас сеют рапс, масличные культуры, слышали, да? Из нее изготавливают масло, и вот пасечники ставят свои семьи или пасеки вокруг этих полей. И, естественно, что агроном не предупредит их, чтобы вывезли пчел, и обработает их, пчелы гибнут, но они не все сразу, например, сила семьи ослабевает, в зимовку входят ослабленные, в результате погибают в течении зимы. Это наносит колоссальный ущерб пчелосемьям», – сказал кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Шуркин.



Многие люди, не понимая масштабов проблемы, не хотят соседствовать с насекомыми, разоряют улья сами, либо обращаются в специальные службы.



«Смертность пчел: последние исследования показывают, что на это могут влиять сельскохозяйственные работы, в том числе использование пестицидов, гербицидов, которые могут повлиять на численность пчел. Численность пчел начала сокращаться со второй половины 20-го века. С конца 20-го века наблюдается резкое снижение численности, так по статистике, в 2018 году в Америке погибли более 40% всех пчел», – сказала эксперт по биоразнообразию Арай Бельгубаева.



Пчеловоды требуют законодательно закрепить пчеловодческую деятельность. А еще лучше – взять этот вид насекомых под особую охрану, как, например, краснокнижных животных. Они уверяют: главным вредителем жизнедеятельности пчел по-прежнему является человек.



«Главное здесь, что было взаимопонимание местного руководства, фермеров с пасечниками. Поэтому здесь, когда вывозят, либо договоры должны заключать между фермером и пасечником, либо дать какое-либо разрешение властей, чтобы пасечников не трогали», – сказал Алексей Шуркин.



По прогнозам ученых, пчелы могут исчезнуть уже к 2035 году. Ученые говорят: если тенденция сохранится и гибель насекомых будет превышать 20% популяции вида, человечество может лишиться части привычной продукции. Из-за сокращения численности крылатых опылителей урожай различных культур будет стремительно сокращаться и человечество столкнется с очередным продовольственным кризисом.