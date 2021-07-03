В WhatsApp появится новая функция. Готовьтесь чистить память своего смартфона

Разработчики Whatsapp тестируют новую функцию. Теперь при отправке файла приложение будет предлагать на выбор – сжимать его или нет, передает Wabetainfo.



Зачастую пользователи выбирали другие сервисы для отправки медиа-файлов, так как сам Whatsapp сжимает их качество для экономии данных. Теперь разработчики решили пойти по другому пути – мессенджер будет предлагать пользователю качество отправляемого файла.



На выбор предоставляются три варианта – «авто» (Whatsapp сам определит, как сжимать), «лучшее качество» (Whatsapp не сожмет файл) и «экономия данных» (Whatsapp сожмет файлы).



Ранее в Сети появились слухи, что Whatsapp планирует изменить дизайн. В конце июня разработчики включили возможность работы на нескольких устройствах одновременно.