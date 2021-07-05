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Главный инфекционист США озвучил особенности дельта-штамма

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Главный инфекционист США озвучил особенности дельта-штамма
© CNBC
По словам Фаучи, индийский штамм вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.

Специалист добавил, что индийский вариант вируса SARS-CoV-2 более заразен и легче, чем другие разновидности, передается от человека к человеку. "Это явно проблема", - подытожил главный инфекционист США.

Фаучи также заявил, что в США примерно 99,2 процента летальных исходов из-за коронавируса за последний месяц зафиксированы среди людей, не прошедших вакцинацию.

"Идеальной вакцины нет. (...) В действительности печально и трагично, что большинство из них (смертей. - Прим.) можно избежать и предотвратить. (...) Подавляющая часть людей, попавших в беду, - это непривитые", - сказал инфекционист.

По словам ведущего NBC, с которым беседовал Фаучи, в июне в США из-за коронавируса скончались около десяти тысяч человек.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 33,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 605,5 тысячи человек. При этом случаи заражения индийским штаммом коронавируса обнаружены во всех 50 штатах США.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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