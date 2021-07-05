Главный инфекционист США озвучил особенности дельта-штамма

По словам Фаучи, индийский штамм вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.



Специалист добавил, что индийский вариант вируса SARS-CoV-2 более заразен и легче, чем другие разновидности, передается от человека к человеку. "Это явно проблема", - подытожил главный инфекционист США.



Фаучи также заявил, что в США примерно 99,2 процента летальных исходов из-за коронавируса за последний месяц зафиксированы среди людей, не прошедших вакцинацию.



"Идеальной вакцины нет. (...) В действительности печально и трагично, что большинство из них (смертей. - Прим.) можно избежать и предотвратить. (...) Подавляющая часть людей, попавших в беду, - это непривитые", - сказал инфекционист.



По словам ведущего NBC, с которым беседовал Фаучи, в июне в США из-за коронавируса скончались около десяти тысяч человек.



Как сообщает университет Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 33,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 605,5 тысячи человек. При этом случаи заражения индийским штаммом коронавируса обнаружены во всех 50 штатах США.