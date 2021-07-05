Главный инфекционист США озвучил особенности дельта-штамма

По словам Фаучи, индийский штамм вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.
Специалист добавил, что индийский вариант вируса SARS-CoV-2 более заразен и легче, чем другие разновидности, передается от человека к человеку. "Это явно проблема", - подытожил главный инфекционист США.
Фаучи также заявил, что в США примерно 99,2 процента летальных исходов из-за коронавируса за последний месяц зафиксированы среди людей, не прошедших вакцинацию.
"Идеальной вакцины нет. (...) В действительности печально и трагично, что большинство из них (смертей. - Прим.) можно избежать и предотвратить. (...) Подавляющая часть людей, попавших в беду, - это непривитые", - сказал инфекционист.
По словам ведущего NBC, с которым беседовал Фаучи, в июне в США из-за коронавируса скончались около десяти тысяч человек.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 33,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 605,5 тысячи человек. При этом случаи заражения индийским штаммом коронавируса обнаружены во всех 50 штатах США.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz