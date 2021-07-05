Женщина потеряла сознание во время вакцинации на Тенгизе (видео)

В пресс-службе «Тенгизшевройл» прокомментировали этот факт.– Компания подтверждает, что во время поствакцинационного наблюдения в центре вакцинации на Тенгизе сотруднице одной из подрядных компаний стало плохо. На данный момент состояние сотрудницы стабильное, она проходит полное медицинское обследование. Она будет отпущена из клиники, как только позволит состояние её здоровья, - сообщили в компании.В настоящее время на Тенгизе вакцинировано более 28 000 сотрудников, и ранее подобных случаев зарегистрировано не было, отметили в пресс-службе ТШО.Позже происшествие прокомментировала региональная служба коммуникации. Согласно предоставленной информации, женщина, у которой начались судороги после вакцинации на Тенгизе, ранее состояла на учете с эпилепсией.Она является сотрудником компании Sicim, во время 30-минутного наблюдения после прививки "Спутником V" (2-ой компонент) у неё случился эпилептический припадок.– Вакцинация I-ым компонентом 5 июня 2021 прошла благоприятно. На день прививки общее состояние женщины было удовлетворительное, жалоб, температуры не было, дала добровольное согласие на прививку, при этом скрыв факт, что ранее состояла на учете по поводу эпилепсии у невролога по месту жительства. Из анамнеза выяснили, что в 2010 году у нее наблюдался эпиприпадок, по поводу которого она прошла обследование и получала лечение у невролога по месту жительства. С её слов в дальнейшем подобных припадков не отмечала. Получала назначенное врачом медикаментозное лечение, – говорится в сообщении.Женщине немедленно была оказана неотложная медицинская помощь медработниками прививочного пункта, а после ее транспортировали в клинику ТШО, где она была под наблюдением врача до утра 4 июля.