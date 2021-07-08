За вскрытие дверей бизнес-объектов наказали руководителя мониторинговой группы в Уральске

Руководитель палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора» привлечен руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов.



– Члены мониторинговой группы города Уральск произвели вскрытие наружных ворот, входной двери в компьютерный клуб Level, расположенный в пристройке к торговому дому «Астана» по адресу: микрорайон Северо-Восток, 47. Помимо этого, произведено вскрытие дверей помещения букмекерской конторы «Лото». Вышеуказанные действия мониторинговой группы были предметом обсуждения на площадке палаты предпринимателей, по результатам которого прокуратурой области проведен анализ законности деятельности мониторинговых групп, - сообщил Нуржан Максотов.



Прокуроры все же нашли в действиях членов мониторинговой группы нарушения действующего законодательства.



– На основании вышеизложенного, прокуратурой области в акимат ЗКО внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора» привлечен руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов, - сообщил Нуржан Максотов.



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