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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава казахстанского банка стал самым богатым гражданином Грузии

Просмотров:1006 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Глава казахстанского банка стал самым богатым гражданином Грузии
Иллюстративное фото
Председатель правления АО Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по данным Forbes. Как пишет портал bm.ge, состояние Ломтадзе оценивается в 5 миллиардов долларов, передает BaigeNews.kz.

К слову, имущество экс-премьера Грузии Бидзина Иванишвили меньше состояния Ломтадзе на 200 миллионов долларов и составляет 4,8 миллиарда долларов. По этому показателю Иванишвили занимает 632-е место в мировом рейтинге.

В мире Михаил Ломтадзе занимает 598-е место в списке богатейших людей планеты. Он стал миллиардером в октябре 2020 года, когда IPO KASPI успешно прошло на Лондонской фондовой бирже, получив от инвесторов один миллиард долларов. В апреле 2021 года имущество Ломтадзе достигло 3,2 миллиарда долларов. Напомним, Михаилу Ломтадзе принадлежит 23% акций Kaspi.kz.

В мае 2021 года Ломтадзе занял третье место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Еремей (Посетители) Сегодня, 18:34
Интересно, а в Грузии есть самый богатый казахстанец?
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:18
И зачем вы это нам рассказываете?
 
 

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