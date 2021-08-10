Глава казахстанского банка стал самым богатым гражданином Грузии

Председатель правления АО Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по данным Forbes. Как пишет портал bm.ge, состояние Ломтадзе оценивается в 5 миллиардов долларов, передает BaigeNews.kz.



К слову, имущество экс-премьера Грузии Бидзина Иванишвили меньше состояния Ломтадзе на 200 миллионов долларов и составляет 4,8 миллиарда долларов. По этому показателю Иванишвили занимает 632-е место в мировом рейтинге.



В мире Михаил Ломтадзе занимает 598-е место в списке богатейших людей планеты. Он стал миллиардером в октябре 2020 года, когда IPO KASPI успешно прошло на Лондонской фондовой бирже, получив от инвесторов один миллиард долларов. В апреле 2021 года имущество Ломтадзе достигло 3,2 миллиарда долларов. Напомним, Михаилу Ломтадзе принадлежит 23% акций Kaspi.kz.



В мае 2021 года Ломтадзе занял третье место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

