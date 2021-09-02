Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан

На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был рассмотрен вопрос открытия регулярного авиасообщения между Казахстаном и Катаром, передает Telegram-канал КГА.
Так, благодаря работе Комитета гражданской авиации и авиационных властей Катара по созданию и расширению правовой базы в области авиасообщения между двумя странами, авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан с 15 октября 2021 года между городами Доха и Алматы.
Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.
Ранее сообщалось, что полеты между странами должны начаться в декабре 2019.
Авиакомпания Qatar Airways основана в 1997. Осуществляет полеты на шести континентах, соединяя более 160 пунктов назначения по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает более 200 самолетов типа А-320/321/350, Б-777/787. Qatar Airways вошла в рейтинг «пятизвездочных» авиакомпаний мира по версии Skytrax и стала «Лучшей авиакомпанией в мире» в 2011, 2012, 2015, 2017 и 2019 годах. Штат авиакомпании насчитывает более 46000 сотрудников.
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