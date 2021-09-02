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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан

Просмотров:660 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан
ФОТО: © pixabay.com/WikimediaImages
На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был рассмотрен вопрос открытия регулярного авиасообщения между Казахстаном и Катаром, передает Telegram-канал КГА.

Так, благодаря работе Комитета гражданской авиации и авиационных властей Катара по созданию и расширению правовой базы в области авиасообщения между двумя странами, авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан с 15 октября 2021 года между городами Доха и Алматы.

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.

Ранее сообщалось, что полеты между странами должны начаться в декабре 2019.

Авиакомпания Qatar Airways основана в 1997. Осуществляет полеты на шести континентах, соединяя более 160 пунктов назначения по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает более 200 самолетов типа А-320/321/350, Б-777/787. Qatar Airways вошла в рейтинг «пятизвездочных» авиакомпаний мира по версии Skytrax и стала «Лучшей авиакомпанией в мире» в 2011, 2012, 2015, 2017 и 2019 годах. Штат авиакомпании насчитывает более 46000 сотрудников.


Источник: Forbes.kz
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Комментарии ( 4 )

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-1
  • babe
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  • montgomery
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 14:23
Цитата: TU-154
Интересно, Россия вообще когда нибудь запустит рейс из Актау или хотя бы сухопутные границы откроет для всех казахстанцев, привитых российской же вакциной? или так и будет за железным занавесом сидеть.

Почему-то кажется,что дело не в вирусе.
 
-2
  • Око
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 14:16
Фактор и Я,
Наш организм целый день сталкивается с огромным множеством вирусов,и бактерий, и всех их благополучно уничтожает, одним больше, одним меньше не суть...
 
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  • montgomery
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:58
Интересно, Россия вообще когда нибудь запустит рейс из Актау или хотя бы сухопутные границы откроет для всех казахстанцев, привитых российской же вакциной? или так и будет за железным занавесом сидеть.
 
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  • Око
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:17
Ура...добро пожаловать новым мутировавшим штаммам коррнавируса теперь уже с Ближнего востока в Казахстан , а то что в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, Омане и в ОАЭ выявлены новые очаги заражения и штаммы индийского вируса всем до фени....Страна не пуганных идиотов.
 
 

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