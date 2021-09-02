Рухнуло здание в Актобе: женщина с переломом ребер госпитализирована

Как сообщил руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, в настоящее время пострадавшая М. 1988 года рождения лежит в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.



"У нее множественные переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма. Врачи делают все возможное, чтобы вернуть ее в нормальное состояние", - пояснил Рустем Исаев.



Как сообщили в пресс-службе ДЧС, сообщение об обрушении кровли, под весом которой не выдержал второй этаж, поступило вчера в 19 часов 25 минут. На место ЧП незамедлительно выехали спасатели. Всего из-под завалов вытащили 5 человек.



"Причины обрушения выявят специалисты. Все материалы дела нами переданы в полицию", - говорит пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Гульжанат Нагиметова. В свою очередь пресс-служба ДП сообщила, что уже возбуждено уголовное дело по статье 156, части 2 УК РК.



"Сразу после обрушения территория здания была оцеплена нашими сотрудниками, был произведен предварительный осмотр места происшествия, в результате чего возбуждено уголовное дело по статье 156, части 2", - сказал руководитель пресс-службы областного ДП Ерболат Саркулов.



Стоит добавить, что парализованной оказалась работа сразу нескольких крупных организаций, арендовавших площади в этом здании. Помимо "Даму" и ФФПСХ, это филиал АО "Казагрофинанс", ТОО "КТ Алга", а также частный нотариус и оценочная компания. Руководство организаций, работавших в этом здании, пока отказывается от комментариев.