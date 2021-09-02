Онлайн-перепись: казахстанцы столкнулись со сложностями

В ведомстве напомнили, что национальная перепись населения началась 1 сентября. По последним данным, перепись на сайте sanaq.gov.kz прошли 28 382 респондента. Еще 3528 казахстанцев использовали ссылку сайта на портале Еgov. А 512 человек ответили на вопросы переписи через приложение Aitu."У респондентов возник ряд вопросов касательно процедуры прохождения онлайн-опроса. В частности, у некоторых граждан возникли проблемы при заполнения адреса постоянного проживания. Респонденту нужно будет ввести первые буквы названия улицы, после чего система автоматически выдает похожие варианты.Если при первой попытке не удалось обнаружить нужный адрес, необходимо набрать разные вариации на казахском и русском языках. К примеру, улица Жеңіс в городе Нур-Султане. Если респондент наберет название как "Женис", система не выдаст нужного адреса. Так как название улицы содержит специфические буквы казахского языка. Следует отметить, что, заполняя строку адреса проживания, необходимо учесть то, как название улицы обозначено в адресном регистре", - рассказали в пресс-службе бюро.Также в соцсетях сообщали якобы об ошибке в системе sanaq.gov.kz при прохождении опроса. А именно на вопросе о владении государственным языком."В самом начале распространяемого видео отчетливо видно, что респондент, отвечая на 13-й вопрос ("Какими языками Вы владеете?") 3-го переписного листа, указал, что он владеет казахским и русским языками. Следующий вопрос - "Владеете ли Вы государственным языком?", если "Да", то вопрос "Используете ли Вы его в повседневной жизни?" задается с целью уточнения, использует ли респондент государственный язык в повседневной жизни.Если в предыдущем вопросе указано, что респондент "владеет казахским", а в следующем вопросе указывает, что "нет", система, обнаруживая ошибку, уведомляет об этом. Таким образом исключается человеческий фактор. В опросных листах есть несколько взаимосвязанных вопросов. Поэтому система выстроена так, что ответы должны быть последовательными", - пояснили в ведомстве.Бюро национальной статистики призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр по номеру 1446 (звонок бесплатный).Ранее сообщалось, что общенациональная перепись населения позволит узнать не только реальную ситуацию по населению Казахстана, но и спрогнозировать ситуацию по аспектам демографической, социальной и политической жизни. Впервые процесс сбора данных о населении будет проводиться с помощью интернет-опроса и традиционного сплошного обхода. Последний способ будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.Подомовой обход будет проходить с 1 по 30 октября этого года. В дополнение с целью проверки охвата и достоверности данных будет проведен контрольный обход 10 процентов респондентов. О том, какие вопросы будут задавать на переписи населения, можно прочитать здесь.Ранее казахстанцы раскритиковали правительство за выделение слишком больших денег из бюджета и проведение переписи в разгар пандемии. На критику ответили в Бюро национальной статистики.