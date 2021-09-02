"В России один лучший рэпер" - Моргенштерн о Скриптоните

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон на YouTube-канале "В гостях у Гордона" опубликовал большое интервью с известным российским рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном. Во время беседы певец в свойственной ему шутливо-провокационной манере отвечал на вопросы о матери, Украине, алкоголе и наркотиках. Однако на вопрос Гордона о том, кто лучший рэпер России, ответил вполне серьезно - Скриптонит."В России один (лучший рэпер - прим.ред), и все знают ответ - не я. Скриптонит", - поделился российский исполнитель.Говоря о лучших мировых хип-хоп-исполнителях, Моргенштерн включил Скриптонита (настоящее имя Адиль Жалелов - прим.ред) в тройку лучших."Скрип, да, гений музыкальный, реально. "Платина" и Лил Кристал. Это три мастодонта для меня сейчас, которые просто супермузыкальные", - отметил российский шоумен.В ходе интервью скандально известный артист также рассказал, что выразил дань уважения казахстанскому артисту посредством графического оформления своих альбомов."Один желтый, другой синий - как у Скриптонита. Два легендарных альбома. Это отсылка", - поделился Алишер.Популярный рэпер выразил желание познакомиться со Скриптонитом лично, чтобы изменить негативное отношение рэпера из Павлодара."Я знаю, что Скрип крутой пацан, но он ко мне предвзят. Может быть, посмотрев это интервью, он немножко изменит свое мнение. Я буду рад познакомиться. Просто пообщаться интересно. Ну и поджеймить (на сленге - совместная свободная и короткая импровизация). Могу и на басик встать, и на гитару, и на барабанчик", - заявил музыкант.Ранее сообщалось, что российский рэп-артист Алишер Моргенштерн официально сочетался узами брака с Диларой Зинатуллиной. Свадьбу молодые сыграли необычным образом - в стиле 90-х годов.