Защитники Панджшера заявили о крупном разгроме талибов: "350 убитых, 280 раненых"

"Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие захвачено", - говорится в Twitter-аккаунте фронта национального сопротивления Афганистана.



Представитель сопротивления Фахим Дашти подтвердил РИА Новости информацию о ликвидации талибов.



"Они понесли большие потери - 350 погибших, более 280 раненых", - сказал Дашти, добавив, что еще 35 боевиков "Талибана" задержаны, часть оружия талибов уничтожена.



Между тем в cети появилось видео разгрома отряда боевиков "Талибана", попавших в засаду в ущелье. На кадрах заметно, как по зажатым в горах боевикам противник открывает мощный огонь - звучат автоматные и пулеметные очереди, РПГ.



Ранее боевики "Талибана" заявили, что окружили Панджшер, и призвали повстанцев сложить оружие и сдаться.



По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, талибы в Панджшере захватили 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.



Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.