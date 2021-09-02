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Защитники Панджшера заявили о крупном разгроме талибов: "350 убитых, 280 раненых"

Просмотров:378 Опубликовано: Вчера, 21:06
Защитники Панджшера заявили о крупном разгроме талибов: "350 убитых, 280 раненых"
Бойцы национального сопротивления в Панджшерской долине. © Reuters
"Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие захвачено", - говорится в Twitter-аккаунте фронта национального сопротивления Афганистана.

Представитель сопротивления Фахим Дашти подтвердил РИА Новости информацию о ликвидации талибов.

"Они понесли большие потери - 350 погибших, более 280 раненых", - сказал Дашти, добавив, что еще 35 боевиков "Талибана" задержаны, часть оружия талибов уничтожена.

Между тем в cети появилось видео разгрома отряда боевиков "Талибана", попавших в засаду в ущелье. На кадрах заметно, как по зажатым в горах боевикам противник открывает мощный огонь - звучат автоматные и пулеметные очереди, РПГ.

Ранее боевики "Талибана" заявили, что окружили Панджшер, и призвали повстанцев сложить оружие и сдаться.

По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, талибы в Панджшере захватили 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.


Источник: tengrinews.kz
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