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"В Казахстане я как Тупак". Рой Джонс ответил на вопрос о любимой стране

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 12:42
"В Казахстане я как Тупак". Рой Джонс ответил на вопрос о любимой стране
Фото:instagram.com/royjonesjrofficial
Одной из стран Джонс назвал Казахстан, аргументировав особой любовью и отношением казахстанцев к нему.

"Казахстан! Там любят меня. В Казахстане я, как Тупак в рэпе. Поэтому я люблю Казахстан", - ответил он.

Один из собеседников, боксер Джереми Уильямс, сказал, что не слышал о Казахстане, на что Рой Джонс ответил ему, что это страна, откуда GGG родом.



Отметим, что Рой Джонс несколько раз уже бывал в Казахстане, в частности, он посещал Караганду в декабре 2016 года во время традиционного турнира памяти Галыма Жарылгапова. Также легендарный боксер приезжал в Алматы, Нур-Султан и в Рудный.

"Как Джонс и сказал в прямом эфире, он любит Казахстан, любит наш народ, нашу природу. Он четыре раза был в Казахстане и каждый раз очень тепло отзывался и благодарил. Джонсу нравится выступать перед казахстанской аудиторией, он даже посвятил Казахстану песню со своей группой", - поделился спортивный промоутер Алихан Жарылгапов.

Рой Джонс - серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях.

В целом он победил 22 боксера за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях. Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе, и журнал Ring назвали Джонса "Боксером десятилетия" в 1990-х годах.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:08
Рой Джонс красава bravo
 
 

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