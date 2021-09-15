"В Казахстане я как Тупак". Рой Джонс ответил на вопрос о любимой стране

Одной из стран Джонс назвал Казахстан, аргументировав особой любовью и отношением казахстанцев к нему."Казахстан! Там любят меня. В Казахстане я, как Тупак в рэпе. Поэтому я люблю Казахстан", - ответил он.Один из собеседников, боксер Джереми Уильямс, сказал, что не слышал о Казахстане, на что Рой Джонс ответил ему, что это страна, откуда GGG родом.Отметим, что Рой Джонс несколько раз уже бывал в Казахстане, в частности, он посещал Караганду в декабре 2016 года во время традиционного турнира памяти Галыма Жарылгапова. Также легендарный боксер приезжал в Алматы, Нур-Султан и в Рудный."Как Джонс и сказал в прямом эфире, он любит Казахстан, любит наш народ, нашу природу. Он четыре раза был в Казахстане и каждый раз очень тепло отзывался и благодарил. Джонсу нравится выступать перед казахстанской аудиторией, он даже посвятил Казахстану песню со своей группой", - поделился спортивный промоутер Алихан Жарылгапов.Рой Джонс - серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях.В целом он победил 22 боксера за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях. Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе, и журнал Ring назвали Джонса "Боксером десятилетия" в 1990-х годах.