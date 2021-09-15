Кричала и плакала: жестокое избиение девочки в алматинском детском доме сняли на видео

Прокуратурой Алматы по инициативе уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин завершена проверка в Специализированном комплексе «Жанұя», передает Azattyq Rýhy.Ранее в Сети появилась видеозапись жестокого избиения девочки-подростка из Специализированного комплекса «Жанұя». На кадрах воспитанницу бьют ногами в живот, а затем кулаком по лицу. Девочка в это время кричала и плакала.В прокуратуре отметили, что в центре выявили многочисленные нарушения:-необоснованные переплаты заработной платы работникам учреждения,-недостача товарно-материальных ценностей, в том числе спонсорской помощи,-оплат фактически не выполненных работ по текущему ремонту помещений учреждения.«Из-за бездействия администрации СК «Жанұя» 22 воспитанника годами не получали государственную социальную помощь на 10 млн тенге, детям-сиротам несвоевременно оформлялось недвижимое имущество покойных родителей», - отметили в прокуратуре.Кроме этого, дети не получали полноценного питания, не соблюдались положенные нормы, закупались некачественные продукты, нарушались условия их хранения.СК «Жанұя» не соответствовал практически всем действующим санитарным и противопожарным правилам, что могло привести к необратимым последствиям. Здание учреждения 1967 года постройки находится в плачевном состоянии, капитальный ремонт никогда не проводился. Малые архитектурные формы не обновлялись свыше 10 лет.По представлению прокуратуры акиматом Алматы выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта всего здания СК «Жанұя» и благоустройства территории.«Несмотря на то, что в учреждении воспитывается 77 детей-сирот с ограниченными возможностями, прокурорами выявлено отсутствие должной психолого-медицинской помощи детям. В итоге 18 выпускников с запущенными диагнозами переведены в Дом инвалидов», - добавили в надзорном органе.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в крупном размере на сумму 58 млн тенге. Сейчас Департаментом экономических расследований по Алматы ведется досудебное расследование по ст.189 ч.3 п.1 УК РК.«В рамках расследования дела бывший руководитель данного учреждения гр.К. отстранена от должности, а заместитель по воспитательной работе гр.Ш. уволена в связи с утратой доверия», - заявили в прокуратуре.Также вопрос по дальнейшему пребыванию на работе главного бухгалтера СК «Жанұя» гр.А. будет решен после окончания следственных действий.Внимание! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику!